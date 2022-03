Studio Battaglia dove è stato girato: tutte le location del nuovo legal drama in onda su Rai 1

È in onda su Rai 1 la nuova serie televisiva Studio Battaglia. La fiction è un adattamento alla serie inglese The Split; si tratta di un legal drama la cui narrazione ha come protagoniste quattro donne che lavorano nel più prestigioso studio di avvocate divorziste di Milano. Le riprese interessano soprattutto gli interni, in quanto al centro del racconto c’è lo studio legale, ma non mancano le riprese del luoghi esterni. Fa da sfondo infatti la capitale della moda e dello shopping, Milano.

Le location utilizzate per la fiction Studio Battaglia

The Split, la serie di cui è adattamento Studio Battaglia, è ambientata e girata a Londra.

Per il remake italiano è stata invece scelta come città principale Milano. Vengono riprese varie zone del centro della città fino anche alla periferia.

Trattandosi di una serie incentrata su questioni legali, sono molte di più le riprese di interni che quelle di esterni. Lo studio legale protagonista e quello rivale, dove Anna Battaglia inizia a lavorare, si trovano nella zona del City Life e di Porta Nuova. In queste scene interne non mancano però gli sguardi ai più iconici edifici di Milano che fanno da sfondo: il Bosco Verticale e il Palazzo della Regione Lombardia.

Studio Battaglia consente agli spettatori di ammirare i luoghi e i monumenti più importanti di Milano. Possiamo notare i Navigli, sistema di canali navigabili, o il quartiere Isola. Sono numerose le scene in cui vengono inquadrati il Duomo di Milano, il Castello Sforzesco e l’Arco della Pace.

Davanti a questo ultimo monumento, l’Arco della Pace, è stato girato un momento importante della serie: la dichiarazione d’amore che ha ricevuto Viola Battaglia.

Studio Battaglia e il genere del legal drama poco proposto in Italia

Rai 1 propone un genere che negli ultimi anni era stato decisamente messo da parte.

La nuova fiction propone infatti un tema diverso, di cui non si è soliti parlare, il legal drama.

Il fulcro di questo genere sono gli avvocati e gli studi legali. In particolare Studio Battaglia è uno studio legale che si occupa di diritto di famiglia. Le sorelle Battaglia dovranno confrontarsi con casi attuali, quali il divorzio, l’affidamento dei figli, le unioni civili, gli accordi di riservatezza, la tutela dell’immagine, le famiglie omogenitoriali, il congelamento degli embrioni, l’uso dei social media, la diffamazione, l’eredità digitale.

Nonostante sia un genere poco proposto, fin dalla prima puntata ha riscosso un bel seguito e successo.

Il pubblico sembra essersi già affezionato ai personaggi e alle battaglie portate avanti dalle avvocatesse Battaglia. Se si è appassionati di legge o comunque di temi attuali di cui si sta parlando molto, questa è una serie tv che non delude le aspettative.