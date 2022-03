Volodymyr Zelensky ringrazia l’Italia per impegno a fianco di Ucraina, Draghi ribadisce di voler contribuire a livello internazionale

Nel corso della giornata è avvenuta una telefonata tra il presidente Mario Draghi e Volodymyr Zelensky, che in seguito ha ribadito soddisfazione per la conversazione avvenuta e per la conferma dell'impegno italiano al fianco dell'Ucraina.

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha, ancora una volta, ribadito l’intenzione dell’Italia di supportare l’Ucraina nel conflitto contro la Russia. Nel corso di una telefonata tra Draghi ed il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il premier italiano ha confermato di voler aiutare l’Ucraina e di voler contribuire a livello internazionale, soprattutto sul versante diplomatico, al fine di arrivare al più presto alla fine del conflitto.

Volodymyr Zelensky sull’Italia: “Importante sostegno umanitario e di difesa”

Volodymyr Zelensky, in una telefonata intercorsa con Mario Draghi questo pomeriggio, ha spiegato che i militari russi starebbero impedendo lo scorrimento dei corridoi umanitari, La situazione nelle città sarebbe ormai disperata: le perdite di civili e di bambini avrebbe ormai raggiunto numeri da ecatombe, e proseguirebbero senza sosta bombardamenti ed assedi.

Su Twitter, Zelensky ha confermato la positività dei toni del dialogo con Draghi: “Ho proseguito il dialogo con il primo ministro italiano Mario Draghi. Ho discusso il contrasto all’aggressione russa e l’ho ringraziato per l’importante sostegno umanitario e di difesa. Il popolo ucraino lo ricorderà. Apprezziamo la disponibilità italiana ad unirsi alla creazione di un sistema di garanzie di sicurezza per l’Ucraina”.

L’Ucraina è ormai in ginocchio, sebbene la resistenza continui a lottare senza sosta. A Mariupol si parla di 5mila morti, come riferito dal Sindaco Vadym Boychenko, tra i quali ci sarebbero 210 bambini.

Zelensky considera l’ipotesi neutralità: le condizioni

Volodymyr Zelensky stamattina, per la prima volta, ha ventilato l’ipotesi dell’accettazione della neutralità, dichiarando che questa verrebbe però concessa solo con alcune condizioni.

Nello specifico Zelensky ha chiesto un team di garanti, tra i quali dovrebbe esserci anche l’Italia.

È stata lanciata dal presidente ucraino (come ribadito dall’ambasciatore ucraino a Roma) l’iniziativa U24, che prevederebbe che un gruppo di Paesi sia in grado di reagire nell’arco di 24 ore in caso di aggressione.

Per Zelensky non possono essere messi in dubbio i concetti di integrità territoriale e di sovranità.