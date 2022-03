Avete presente i 3 figli di Mike Bongiorno? Sono identici a lui: chi sono e che lavoro fanno Michele, Nicolò e Leonardo Bongiorno

Mike Bongiorno, dal nome completo Michael Nicholas Salvatore Bongiorno, famosissimo conduttore televisivo italo americano è stato un personaggio chiave della televisione italiana dagli anni ’50. Scomparso l’8 Settembre del 2009 ha lasciato in eredità la sua professionalità e il suo sorriso come conduttore, conosciuto anche all’estero. La parola che amava dire di più era proprio “Allegria!”, mostrando proprio la sua dote migliore. Oltre al suo eterno sorriso ha lasciato in eredità anche tre figli, scopriamo chi sono.

Il matrimonio con Daniela Zuccoli e i figli

Dopo due matrimoni non andati a buon fine, Mike Bongiorno si sposa con Daniela Zuccoli nel 1972 a Londra.

Il famoso conduttore è rimasto con lei fino alla sua scomparsa ed ha avuto da lei i suoi tre figli; Michele Pietro Filippo Bongiorno, primogenito nato subito dopo il loro matrimonio, Nicolò Bongiorno nato nel 1976 e, infine, Leonardo Bongiorno, il più giovane tra i fratelli, venuto alla luce nel 1989.

L’infanzia dei tre figli di Mike Bongiorno

Comparsi per la prima volta in televisione, almeno i due figli più anziani, a Superclassifica Show avevano ciascuno 10 e 6 anni. Hanno vissuto per la maggior parte della loro infanzia a Milano con un padre nel pieno della sua carriera.

Soprattutto il primo figlio, Michele, ha avuto pressione per la carriera del padre. Infatti, come lui spesso ha dichiarato, il padre ha sempre avuto alte aspettative verso il figlio che però causavano in lui molta pressione. Sempre Michele descrive il padre in modo controverso come severo, avaro di consigli e assente in famiglia, lo delinea come un patriarca. Probabilmente Mike Bongiorno non era così legato ai propri figli per via delle vecchie ideologie con cui era cresciuto lui a sua volta. L’ultimo figlio ha avuto la fortuna di avere un padre più presente nella sua infanzia.

Ad ogni modo, il celebre conduttore, ha sempre sperato per i figli il meglio e ha cercato in tutti i modi di farli imboccare la strada del piccolo schermo. Il più piccolo dei figli è apparso, in tenera età, in due spot pubblicitari a fianco di Fiorello e Mike. Alla fine di tutto Mike Bongiorno è riuscito nel suo intento: tutti e tre i figli lavorano in qualche modo nel mondo dello spettacolo.

Michele Pietro Filippo Bongiorno

Il più grande della famiglia è produttore televisivo presso l’azienda familiare, casa cinematografica. la Bongiorno Production. Questa è stata fondata insieme fratelli e al padre.

Per quanto riguarda la sfera privata, Michele si è sposato con una genovese Agnese Visconti da cui ha avuto una figlia nome Margherita, nata nel 2011, e tutti quanti vivono nella villa della famiglia materna di Michele.

Nicolò Bongiorno

Regista e sceneggiatore cinematografico, il secondogenito della famiglia Bongiorno, ha girato sia film che documentari dalla cifra stilistica visionaria e poetica.

Ha attualmente tre figli: la primogenita, Stella, venuta al mondo nel 2003, poi Elia, di due anni più grande, e infine Luce, nata nel 2009

Leonardo Bongiorno

L’ultimo arrivato nella famiglia di Mike ha vissuto la sua prima giovinezza a Milano, successivamente si è trasferito a Shangai dopo essersi laureato.

All’estero si è avvicinato al mondo dell’imprenditoria e li è rimasto: attualmente è un imprenditore e cerca, più degli altri fratelli, di seguire le orme del padre. Oltre a lavorare con l’intera famiglia nella Bongiorno Production è socio di un fondo che investe in Start Up. Ultimamente sta lavorando ad un progetto, The Hundred, una media holding nata nel 2019 di cui Leonardo è venture capitalist. Lo scopo è creare mini società grazie ad accordi con vari talenti dell’intrattenimento.

Lui è discretamente seguito sui social dove condivide la sua vita privata, sfera condivisa felicemente a fianco di una bella modella di 20 anni Hinterman, famosa a livello internazionale. Leonardo, attualmente, ha 32 anni e aiuta i più sfortunati, come ha fatto il papà, apprendo un’associazione chiamata Fondazione Casa Allegria, ente condiviso anche tra i suoi fratelli.