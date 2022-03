Le Iene anticipazioni, Belen e Mammucari alla guida della nuova puntata: i servizi ed i temi

Nella prima serata di mercoledì 30 marzo 2022 su Italia1 a partire dalle ore 21:20 tornano in onda Le Iene con la conduzione di Belen Rodriguez e Teo Mammucari. Al loro fianco tornano anche gli interventi del comico Max Angioni ed i pezzi di stand up comedy di Eleazaro Rossi in un nuovo appuntamento che si occuperà maggiormente dell’attualità legata al conflitto in Ucraina. Tra i tanti servizi di puntata anche la seconda parte dell’intervista di Roberta Rei a Giulia Schiff, l’ex pilota dell’aeronautica militare arruolatasi tra le fila delle Forze Speciali della Legione Internazionale in Ucraina.

Tutti i servizi della nuova puntata tra i quali non mancheranno scherzi ed interviste a cercare di alleggerire i temi.

Le Iene: l’ottavo appuntamento di stagione

Le Iene tornano in onda nella prima serata di mercoledì 30 marzo 2022 ovviamente su Italia1. La coppia di conduttori formata da Teo Mammucari e Belen Rodriguez torna al centro dello studio per il lancio dei nuovi servizi della trasmissione, intervallati dagli interventi comici di Max Angioni ed Eleazaro Rossi.

Tra gli ospiti che parteciperanno alla nuova puntata ci saranno Nicola Porro, Bianca Berlinguer e Corrado Formigli che diranno la loro in una intervista sul caso Orsini.

Le Iene: i servizi e gli argomenti della puntata

Nella nuova puntata in onda questa sera numerosi servizi saranno dedicati all’attualità ed al conflitto russo-ucraino, tra i quali spiccherà la seconda parte dell’intervista che la iena Roberta Rei sta facendo a Giulia Schiff, la giovane ex pilota dell’aeronautica militare che si è arruolata come volontaria nelle Forze Speciali della Legione Internazionale in Ucraina. La trasmissione de Le Iene ha infatti deciso di portare avanti a collaborazione con la giovane veneziana per realizzare un intero reportage che andrà avanti finché Giulia sarà in missione.

Il servizio di Alice Martinelli sarà invece incentrato sul tema delle mascherine inutilizzabili, in particolare di quelle acquistate durante il primo lockdown dall’allora commissario straordinario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri e che stanno per essere smaltite. Ad Ismaele La Vardera toccherà invece mostrarci di un approfondimento sui meccanismi della tv dopo lo scoppio del caso Orsini, che ha portato alla fine improvvisa del suo contratto con la Rai. Durante il servizio il pubblico ascolterà anche i pareri dei giornalisti e conduttori Nicola Porro, Bianca Berlinguer e Corrado Formigli.