Telefonata tra Mario Draghi e Putin, il premier: “La chiamo per parlare di pace”. Cosa si sono detti

Nei giorni dei tanto attesi negoziati tra Ucraina e Russia, il premier Mario Draghi ha fatto quella telefonata all’omologo russo Vladimir Putin che aveva annunciato nei giorni scorsi. Un’ora di chiamata, durante la quale i due avrebbero chiaramente parlato di guerra in Ucraina, cessate il fuoco ma anche del pagamento del gas in rubli.

Mario Draghi chiama Putin: telefonata per la pace del premier al leader russo

Piccoli spiragli di pace dai negoziati in corso in questi giorni in Turchia: il presidente Zelensky ha parlato di “segnali che possono essere definiti positivi. Ma questi segnali non soffocano lo scoppio dei proiettili russi“.

Per la pace si è mosso anche il Presidente del Consiglio italiano Mario Draghi, in una telefonata con l’omologo della Federazione Russa Vladimir Putin. “Presidente Putin, la chiamo per parlare di pace” si legge nel tweet dell’account ufficiale della presidenza del Consiglio.

Draghi, poi, ha ribadito a Putin “l’importanza di stabilire quanto prima un cessate il fuoco, per proteggere la popolazione civile e sostenere lo sforzo negoziale“. Un tema dibattuto per il quale si stanno muovendo molti Paesi, compresa quella Turchia che ha ospitato i negoziati. “Draghi ha ribadito la disponibilità del governo italiano a contribuire al processo di pace, in presenza di chiari segni di de-escalation da parte della Russia” aggiunge poi l’account.

Il Presidente Draghi ha avuto una telefonata con il Presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. Al centro del colloquio l’andamento del negoziato tra Russia e #Ucraina e i suoi ultimi sviluppi. “Presidente Putin, la chiamo per parlare di pace” ha detto Draghi. — Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) March 30, 2022

Telefonata Draghi-Putin: sul tavolo anche il tema del pagamento in rubli

Oltre al cessate il fuoco, parte della telefonata tra l’ex presidente della Bce e Putin è stata rivolta anche al tema del pagamento in rubli. Nelle scorse ore la Russia ha annunciato nuove restrizioni nei confronti dei Paesi considerati ostili, una lista in cui è presente anche l’Italia.

Per il G7 l’annunciato pagamento del gas in rubli è “inaccettabile“ e oggi a quanto si apprende Vladimir Putin ha voluto approfondire il tema.

Sempre la nota di Palazzo Chigi, infatti, riporta che “Il Presidente Putin ha descritto il sistema dei pagamenti del gas russo in rubli“. Non ci si poteva attendere quindi una risoluzione già nel corso di questa telefonata, ma mai come ora è importante non esacerbare i rapporti (come invece sta facendo Joe Biden): “I due leader hanno concordato sull’opportunità di mantenersi in contatto” è la conclusione della nota