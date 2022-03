Laura Pausini posta su Instagram uno scatto con un uomo del passato: “Sono riaffiorati tantissimi ricordi”

Laura Pausini sarà presto protagonista di un importante kermesse canora. Si tratta dell’Eurovision Song Contest, che la famosa cantante presenterà insieme ad Alessandro Cattelan e Mika. Secondo alcune indiscrezioni la star della musica italiana avrebbe avuto delle incomprensioni con uno dei co-conduttori. Infatti, si vocifera che Laura Pausini e Alessandro Cattelan abbiano due visioni diverse dello show. Una frizione, però, che sembra stia rientrando.

Tra i vari progetti di Laura Pausini anche un film: Laura Pausini – Piacere di Conoscerti, che uscirà in esclusiva su Prime Video il 7 aprile. Proprio per le riprese di questa pellicola, la cantante ha incontrato di nuovo un uomo del suo passato: un professore.

Laura Pausini ha condiviso lo scatto, che immortala quest’incontro sul suo account Instagram.

Laura Pausini – Piacere di Conoscerti: il film della star canora italiana

Laura Pausini sarà protagonista di un docu-film. La cantante si racconta nella pellicola, svelando come fosse la sua vita prima di diventare famosa: “Prima di vincere Sanremo studiavo alla Scuola d’Arte e Ceramica Ballardini di Faenza. Cinque degli anni più belli ed importanti della mia vita. Sul set del mio film Laura Pausini – Piacere Di Conoscerti sono tornata nella mia classe e molte cose sono successe“.

Laura Pausini, quindi, ripercorre nel film Laura Pausini – Piacere di Conoscerti le tappe importanti del suo percorso di crescita. La cantante promette di raccontare anche degli aspetti inediti di sé: “Quasi trent’anni di carriera, di esperienze incredibili, ma cosa avrei fatto se non avessi vinto Sanremo? Lo scoprirete presto in Laura Pausini – Piacere di Conoscerti“.

Laura Pausini rincontra il suo professore: lo scatto social

Per girare Laura Pausini – Piacere di Conoscerti, la star della musica italiana è tornata in alcuni luoghi importanti della sua vita.

Laura Pausini ha svelato, in un post condiviso su Instagram, di essere tornata nella scuola che frequentava prima di vincere il Festival di Sanremo: “Durante le riprese del film Laura Pausini – Piacere di Conoscerti, sono tornata nella mia vecchia scuola e ho incontrato uno dei miei professori, il professor Piani“.

La cantante ha postato una foto proprio in compagnia del suo ex professore. Inoltre, Laura Pausini ha svelato le sensazioni provate in questo suo ritorno al passato: “Inutile dirvi che sono riaffiorati tantissimi ricordi: gli astucci e i fogli sparsi per il tavolo, i compiti a notte fonda e mia mamma che mi sgridava quasi sempre perché mi sentiva ancora sveglia“.