“Lulù sta poco bene”, Clarissa Selassié spiega su Instagram perché la sorella sia sparita dai social

In questi giorni Lulù Selassié starebbe poco bene. A comunicarlo è la stessa sorella della principessina etiope, Clarissa, che tramite una sua storia Instagram rivela la verità ai suoi follower e quelli delle sue sorelle. Allo stesso tempo però rassicura tutti. Conosciamo meglio la situazione.

Lulù Selassiè: le sue condizioni di salute

Pare che Lulù Selassié, reduce da 6 lunghi mesi all’interno della Casa del GFVip, stia poco bene in questi giorni. La notizia sul suo stato di salute arriva direttamente da Clarissa, una delle sue sorelle, che allerta i fan e comunica il motivo dell’assenza dai social.

“Siamo un po’ fuori dai social perché Lulù sta poco bene, sta poco in condizione per essere social e quindi stiamo con lei” scrive, infatti, Clarissa Selassiè in una storia Instagram. Poi però rassicura tutti; la situazione della sorella non sarebbe nulla di grave; infatti aggiunge: “Perdonateci per l’essere poco attivi, non è nulla di grave, state tranquilli. Soprattutto tornerò a postare io da stasera e stasera Club House con Samu. Vi amo, grazie di tutto”.

Le ultime storie Instagram di Lulù Selassiè

Intanto prima di assentarsi per un po’ dai social, Lulù ha condiviso alcune storie Instagram con il suo amore Manuel e il suo cagnolino.

In esse si scorge tutto l’amore che lega i due che finalmente possono godersi momenti di affetto lontani dalle telecamere del GfVip.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: come procede la loro storia

La storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, nata all’interno della Casa più spiata d’Italia, starebbe procedendo a gonfie vele.

Oggi i due si dichiarano molto felici insieme e più innamorati che mai. Inoltre, hanno molti piani e progetti di vita per il futuro da vivere insieme, tra cui creare una famiglia. Intanto, il primo passo importante è stato fatto: i due, infatti, convivono a Roma nella casa di Manuel.

Probabilmente sono stati davvero in pochi a scommettere sul loro amore all’inizio, anche per l’atteggiamento quasi scocciato che Manuel mostrava nei confronti di Lulù. Ma la principessina non si è mai persa d’animo e con tanta determinazione e tenacia è riuscita a conquistare il cuore del suo principe.