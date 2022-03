Mara Venier “suora” su Instagram: la foto postata dalla conduttrice di Domenica In fa impazzire i fan

Si può dire che lei sia davvero la regina di Rai 1. Maria Venier è una conduttrice amatissima e seguitissima sia nei suoi programmi tv che sui social. Proprio sul suo profilo Instagram nelle ultime ore ha fatto tornare un po’ di nostalgia ai suoi fan che la seguono da più tempo. Ecco i ricordi dal set cinematografico che ha postato sui social.

Maria Venier e la foto dal set di un vecchio film

Di recente Mara Venier ha voluto mettere un po’ di nostalgia negli animi dei suoi follower più adulti e un po’ di curiosità in quelli dei più giovani. Sul suo profilo Instagram ha, infatti, condiviso uno scatto direttamente dal dietro le quinte di un suo vecchio film.

In esso la regina di Rai Uno si mostra sorridente in abito da suora. Questo però non cancella tutta la sua giovane bellezza, che ha fatto innamorare milioni di italiani. L’immagine è accompagnata da una scherzosa didascalia: “buongiorno a tutti…a Roma piove …piove….da voi?????? Guardate che suorina…ricordi teneri”. Il messaggio è accompagnato da tantissime emoticon meteorologiche, faccine che ridono e cuoricini; oltre che dall’hashtag #sorellamara.

Mara Venier ha, inoltre, ripreso lo scatto postandolo anche sulle sue storie. L’immagine questa volta è accompagnata dal brano evocativo Femmina di Achille Lauro.

La conduttrice tagga persino il cantante nella sua storia, aggiungendo 3 cuoricini sotto al suo nome. Ancora una volta si nota la stima di Mara Venier nei confronti di Achille Lauro.

Dalle storie Instagram di Mara Venier

Mara Venier e il desiderio di farsi suora

Era il 2021 quando Mara Venier durante un’intervista a Valeria Fabrizi nel programma Domenica In, la conduttrice aveva rivelato il suo più grande desiderio di quando era piccola. “Io volevo diventare suora da piccola, non ci crede nessuno“, aggiungendo anche: “Andavo dalle Canossiane e mi ero innamorata della mia suora e ho detto ‘Voglio fare la suora’.

Nessuno mi ha creduto ed eccomi qua“. Già nel 2020 a Carlo Conti, la regina di Rai 1 aveva rivelato: “Da bambina volevo anche fare la suora, poi crescendo devo dire che le cose sono cambiate”.