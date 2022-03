Mario Balotelli pubblica su Instagram la prima foto ufficiale con la fidanzata. Chi è Francesca Monti

In queste ore Mario Balotelli ha stupito i suoi follower con il primo scatto ufficiale in compagnia della fidanzata, attirando ovviamente l'attenzione anche di qualche vip.

Mario Balotelli torna a far parlare di sé con il primo scatto ufficiale in compagnia della sua nuova fidanzata, confermando gli ultimi gossip sul loro conto. Evitando ulteriori indiscrezioni, dunque, il calciatore ha preferito anticipare ulteriori rumor e presentarla ufficialmente sui social, allegando anche una romantica didascalia alla foto.

Mario Balotelli ha una nuova fidanzata: il primo scatto social insieme

Un calciatore professionista come Mario Balotelli sa benissimo quando è il caso di “giocare d’anticipo”, soprattutto quando si tratta della propria vita privata. Proprio per questo, dopo diversi rumor che parlavano di una nuova fiamma, ha scelto di ufficializzare la sua relazione con Francesca Monti.

Nel dolce scatto social pubblicato in queste ore, i due si tengono stretti mentre guardano l’obiettivo. Pubblicando lo scatto, Balotelli ha inoltre aggiunto una dolce didascalia che recita: “L’amore è l’emozione più forte e bella che si può provare, quindi amore grazie amiamoci per sempre“.

Inutile dire che la foto ha subito attirato l’attenzione dei fan, corsi immediatamente sotto il profilo dell’uomo per commentare la notizia. Tra i tanti spunta anche quello dell’ex gieffina Ainett Stephens, che ha scherzato con il calciatore scrivendo: “Tutte brutte le cerchi te” allegando anche qualche emoticon per far capire il tono del messaggio.

L’ex di Raffaella Fico, che proprio di recente ha raccontato dei dolorosi retroscena sul loro rapporto, potrebbe finalmente aver trovato la pace dopo anni di relazioni tormentate – tra cui quella con Clelia e il flirt con Dayane Mello.

Francesca Monti, chi è la nuova fidanzata di Mario Balotelli

Al momento non sono moltissime le informazioni su Francesca Monti, la nuova fidanzata di Mario Balotelli.

Stando a quanto riportato da tgcom24, la ragazza avrebbe da poco compiuto 23 anni e avrebbe dunque circa 8 anni in meno della sua dolce metà (che ne ha invece 31).

Le scarse informazioni sarebbero dovute al fatto che la ragazza non fa parte del mondo dello spettacolo. Secondo il sito appena citato, infatti, la ragazza al momento lavorerebbe come cameriera al Tucanos’ Beach – un locale sulla costa adriatica. Sembra però che sia molto popolare sui social, dove ha circa 15,9mila follower e dove condivide spesso scatti della sua quotidianità.