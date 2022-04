Chi è Angelo, il fidanzato di Floriana Secondi? La duratura relazione con la concorrente dell’Isola dei Famosi

Angelo è il fidanzato di Floriana Secondi da ben sette anni. I due, però, non intendono creare una nuova famiglia. La naufraga ha già un figlio nato da un precedente matrimonio.

Floriana Secondi è una protagonista dell’edizione del 2022 dell’Isola dei Famosi. L’ex concorrente del Grande Fratello ha già mostrato tutto il suo carattere anche nel ruolo da naufraga. Floriana Secondi ha subito discusso, infatti, con Antonio Zechila e, in seguito, ha lanciato delle pesanti accuse anche a Nicolas Vaporidis. L’ex gieffina ha minacciato di lasciare il reality, dopo un televoto negativo. Ma nell’ultima puntata del reality show, Floriana Secondi ha vinto lo scontro al televoto con Antonio Zechila e ha potuto continuare la sua avventura in Honduras.

Floriana Secondi, nella vita privata è legata a un architetto: Angelo.

I due hanno un rapporto molto solido, come riportato da Fanpage.

Angelo e Floriana Secondi: i dettagli sull’uomo della vita della naufraga

Floriana Secondi, naufraga dell’Isola dei Famosi 2022, è protagonista di un’importante storia d’amore. L’ex gieffina, infatti, è fidanzata da ben sette anni con un uomo di nome Angelo. Si tratta di architetto romano, lontano dal mondo dello spettacolo. Infatti, del fidanzato di Floriana Secondi conosciamo ben poco.

L’ex gieffina ha raccontato di aver conosciuto Angelo, molti anni fa: “Sono 7 anni che stiamo insieme, è una persona che conosco da 18 anni e che amo perdutamente“.

Floriana Secondi, però, non intende creare una nuova famiglia con il fidanzato: “È più grande di me. Niente convivenza, niente figli tra noi, anche se io premo per stare di più insieme.

Però lui è stato tra i primi a credere davvero in me“.

Le storie del passato di Floriana Secondi

Floriana Secondi è innamorata del suo fidanzato Angelo, con cui vive una felice storia d’amore. Nel passato, però, l’ex gieffina non ha vissuto delle storie d’amore facili.

Floriana Secondi è stata sposata con Mirko Fantini. Da questa relazione è nato il figlio della naufraga, Domiziano, che, adesso, ha 14 anni.

In seguito, Floriana Secondi è stata fidanzata con Daniele Pompilii, un modello più piccolo dell’ex gieffina. Un amore finito male e caratterizzato, anche, da un’interruzione di gravidanza.