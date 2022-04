Simona Ventura, i figli: tutto su Niccolò, Giacomo e Caterina, la relazione con i genitori e le passioni

Niccolò, Giacomo e Caterina. Sono questi i nomi dei tre figli della showgirl e conduttrice Simona Ventura che oggi compie 57 anni. Conosciamoli meglio, scopriamo la loro storia, quanti anni hanno e le vicende legate a questo trio.

Simona Ventura e Stefano Bettarini, dal loro amore nascono Niccolò e Giacomo

Simona Ventura e Stefano Bettarini si sposano nel 1998, poco dopo dal loro amore nasce il primogenito Niccolò e trascorsi due anni viene alla luce anche un secondo bambino, Giacomo. A causa di vari tradimenti da parte di Bettarini, poi, la coppia divorzia ufficializzando il tutto solo nel 2008.

Niccolò è il primogenito di Ventura e Bettarini. Nato a Milano, classe 1998, studia e cresce a Londra dove consegue il diploma e seguendo le orme del padre gioca in una squadra di calcio. È costretto poi a tornare in Italia a causa di un infortunio. Qui debutta come conduttore de Il Collegio Off, spinoff social del docu-reality Il Collegio in onda su Rai 2. Sua compagna di conduzione è la youtuber Valeficent (all’anagrafe Valentina Varisco) e tra i due vi è un colpo di fulmine che porta alla nascita di una relazione. Ora sembra che Niccolò abbia cambiato strada, abbandonato il mondo dello spettacolo si dedica alla professione del personal trainer.

Nel 2018 Niccolò subisce una grave aggressione e viene quasi accoltellato a morte fuori da un locale. Fortunatamente riesce a salvarsi grazie al soccorso e l’aiuto tempestivo dei suoi amici. In seguito i suoi aggressori sono stati riconosciuti e condannati per tentato omicidio.

Giacomo è il più piccolo dei fratelli Bettarini. Classe 2000, anche lui come il fratello e il padre è appassionato di sport. A 12 inizia a fare boxe e, dopo aver conseguito il diploma a Milano, raggiunge Niccolò in Inghilterra dove prosegue i suoi studi. Come dimostra il suo profilo Instagram, attualmente Giacomo è un attore.

Simona Ventura, l’adozione di Caterina con Gerò Carraro

Dopo avere divorziato con Stefano Bettarini, Simona Ventura intraprende una relazione con Gerò Carraro. Intanto una parente della showgirl e conduttrice dà alla luce Caterina, una bambina che Simona Ventura prende con sé dato che la sua consanguinea non aveva i mezzi necessari per prendersene cura.

Inizia, quindi, un affido di due anni, che viene poi rinnovato per altri due anni ancora. Nei quattro anni trascorsi però Simona Ventura capisce che vorrebbe che Caterina entrasse ufficialmente a far parte della sua famiglia, quindi, chiede e ottiene un affido senza termine e si trasforma poi nel 2014 in una vera e propria adozione ufficiale.

Ora Caterina ha 16 anni, è tutelata dal punto di vista legale e possiede il cognome di Simona Ventura.

In merito alla storia di Caterina, a Grazia, Simona Ventura aveva rivelato: “Caterina ha due mamme. Ci sono io e c’è la sua mamma biologica, una mia parente che non ha potuto tenerla con sé. È complicato, ma possibile. E molto bello. Voglio dire a chi vuole un figlio che c’è una strada, tortuosa e magnifica, diversa dall’adozione.

L’affido“.