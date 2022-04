Uomini e Donne anticipazioni 1 aprile: Gemma Galgani e Franco Fioravanti, la situazione si è complicata

Gemma Galgani è la Dama più nota del parterre di Uomini e Donne. Le sue vicende amorose hanno appassionato per anni i telespettatori e, anche, nell’edizione 2021/2022 del dating show non sono mancati i colpi di scena.

Per Gemma Galgani non è stata un’edizione fortunata. La Dama torinese si è avvicinata a Costabile e Leonardo Bozzetti, ma entrambe le conoscenze sono finite con una delusione. Il secondo Cavaliere, in particolare, è stato protagonista di una pesante segnalazione.

Da qualche settimana, però, Gemma Galgani ha trovato una nuova intesa con Franco Fioravanti. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, però, nella puntata dell’1 aprile, questo feeling potrebbe incrinarsi.

Uomini e Donne anticipazioni 1 aprile: i guai di Gemma Galgani

Franco Fioravanti, detto Professore, ha subito colpito l’attenzione di Gemma Galgani, appena è arrivato a Uomini e Donne. La Dama torinese non ha fatto mai mistero del suo interesse nei confronti del Cavaliere. Ma Franco Fioravanti, in prima battuta, ha rifiutato il corteggiamento della Dama torinese.

In seguito, i due hanno cominciato a sentirsi e si sono visti, avvicinandosi tanto da baciarsi. Sembrava andare tutto bene, ma secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata dell’1 aprile le cose cambieranno.

Maria De Filippi ha annunciato che: “Gemma è un po’ nei guai“, nell’ultima puntata del dating show. La Dama torinese ha aggiunto un dettaglio importante: “Dalle tre che piango“.

Nella puntata dell’1 aprile scopriremo le problematiche che sono sorte tra Gemma Galgani e Franco Fioravanti.

Uomini e Donne anticipazioni 1 aprile: Biagio Di Maro e Iolanda

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata dell’1 aprile potrebbero tornare protagonisti anche Biagio Di Maro e Iolanda. Il Cavaliere e la Dama si stanno frequentando e, nell’ultima puntata, Biagio Di Maro ha raccontato un bacio, in parte smentito dalla Dama.

Nella puntata dell’1 aprile i due potrebbero aggiornare il pubblico televisivo del dating show sulla loro nuova esterna. Saranno d’accordo questa volta?