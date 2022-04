Mistero sulla morte di Maria Elia, deceduta poco dopo il ricovero: tra le ipotesi l’influenza suina. Oggi i funerali

Continua il giallo sulla morte di Maria Elia, 17enne deceduta all’ospedale di Perugia meno di 48 ore dopo il ricovero. Ci sono varie ipotesi sulle cause della morte della ragazza, arrivata al Pronto Soccorso con sintomi come febbre e difficoltà respiratorie. L’ultima ventilata è l’influenza suina, come sarebbe stato riferito dal medico al padre della 17enne. I legali della famiglia invitano però alla cautela, in attesa dei risultati degli esami istologici. Si sono intanto svolti oggi a Ponte San Giovanni, frazione di Perugia, i funerali di Maria Elia.

Come comunicato all’ANSA dal legale della famiglia di Maria Elia, Antonio Cozza, avanza in queste ore la possibilità che la giovane sia morta dopo aver contratto l’influenza suina.

“È solo un’ipotesi, non abbiamo visto la cartella clinica. Ai carabinieri abbiamo unicamente riportato ciò che un medico ha riferito al papà“, ha dichiarato Cozza, come riporta Il Corriere della Sera, “Attendiamo l’esito degli esami, soprattutto di quello istologico che riteniamo il più importante, per scoprire cosa è successo“.

Sono diverse le ipotetiche cause avanzate in queste ore su cosa abbia causato la morte della 17enne lo scorso 27 marzo.

Secondo le prime ricostruzioni, Elia sarebbe morta a seguito di una polmonite fulminante, causata dalla presenza del virus H1N1, quello appunto dell’influenza suina, e di un batterio, probabilmente lo stafilococco.

Maria Elia, aperto un fascicolo della Procura di Perugia per omicidio colposo

A seguito della denuncia presentata dai genitori della ragazza, la Procura di Perugia ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo. L’autopsia eseguita nei giorni scorsi non ha chiarito le cause della morte, per cui ora si attendono gli esami istologici che potrebbero dissipare i dubbi.

Quel che appare certo è che Maria Elia non aveva contratto il Covid-19, il cui tampone ha dato esito negativo.

I funerali a Perugia, il padre: “Voglio la verità”

Oggi intanto si sono svolte le esequie della 17enne, a cui ha preso parte anche l’amministrazione comunale di Perugia. Il padre Gennaro Elia ha dichiarato che “non chiedo fiori” ma di supportare la raccolta fondi per sostenere le spese necessarie a scoprire cosa sia successo alla figlia. “Cosciente di aver intrapreso un percorso giudiziario lungo, tortuoso ed oneroso… Ma voglio la verità“, ha scritto in un post su Facebook.