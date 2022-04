Zelensky sulla guerra in Ucraina: “Accetteremo solo la vittoria”. La Russia prepara nuovi attacchi in Donbass

Il presidente Zelensky allontana l'ipotesi che l'Ucraina ceda territori alla Russia e che il popolo accetti altro che non sia la vittoria. La Russia starebbe preparando nuovi attacchi in Donbass.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rilasciato una nuova intervista in cui afferma che il suo popolo non accetterà di cedere territori alla Russia durante la guerra in Ucraina: una presa di posizione che allontana la possibilità di riuscita dei negoziati di pace. Da Mosca, intanto, per il leader dell’Ucraina starebbero per partire nuove offensive verso i territori contesi.

Guerra in ucraina allo stallo, Zelensky: “Non cederemo territori”

L’intervista di Zelensky all’americana Fox News rischia di allontanare ulteriormente le parti dopo i leggeri progressi fatti nei negoziati in Turchia dei giorni scorsi.

Le piccole conquiste per la verità sono già state messe in dubbio dopo l’attacco l’esplosione nel deposito petrolifero di Berlgorod e le relative accuse e contro-accuse tra Kiev e Mosca. “Non parlo dei miei ordini come comandante in capo, leader di questo Stato” ha dichiarato in proposito Zelensky.

Quello di cui ha parlato, invece, è dell’impossibilità che l’Ucraina si arrenda: “Non cederemo a scambi con il nostro territorio, la questione dell’integrità territoriale e della sovranità è fuori discussione” ha detto. Così come fuori discussione sarebbe una sconfitta: “La questione è quando finirà, è una domanda profonda, è una domanda dolorosa.

Ma a parte la vittoria, il popolo ucraino non accetterà nessun risultato“.

Zelensky fa un passo indietro anche sulla neutralità: “Errore non farci aderire a Nato”

Nei giorni scorsi era emerso che Zelensky starebbe valutando di mettere la neutralità dell’Ucraina sul tavolo dei negoziati. Ora, però, considera uno sbaglio la non adesione al Patto Atlantico: “È difficile per noi parlare della Nato perché la Nato non vuole farci aderire, credo che sia un errore perché se noi aderissimo la renderemmo molto più forte” ha detto a Fox News.

Definisce poi l’Ucraina una locomotiva, uno Stato in grado di dare qualcosa e non solo di “renderci più forti a spese della Nato“.

Russia pronta a nuovi attacchi a Kharkiv e Donbass

Intanto, la guerra prosegue: nel suo ultimo video, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che benché ci siano prove di un “lento ma evidente” ritiro delle truppe russe dal Nord del Paese – Chernobyl sarebbe stata interamente abbandonata – la Russia avrebbe pronti altri attacchi. Zelensky parla di “una nuova potente offensiva” in Donbass e soprattutto a Kharkiv: Mosca punterebbe a intensificare l’offensiva sul loro dichiarato obiettivo, l’indipendenza delle auto-proclamate repubbliche separatiste.