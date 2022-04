Romina Power sbotta su Instagram riguardo la sua storia con Al Bano Carrisi: “Non rispettano”, lo sfogo

Romina Power e Al Bano Carrisi hanno fatto sognare tantissimi italiani, con la loro lunga storia d’amore. I due si sono sposati il 26 luglio 1970, ma l’amore è naufragato nel 1999. La coppia aveva dovuto superare il grave dolore della scomparsa della loro primogenita Ylenia Carrisi.

I due famosissimi ex coniugi vivono, adesso, un rapporto disteso, che li vede anche di nuovo insieme sul palcoscenico. Romina Power ha, di recente, dedicato un dolce ricordo, attraverso un post social, all’ex suocera, madre di Al bano Carrisi, la signora Iolanda.

Ma, adesso, Romina Power ha utilizzato Instagram per lanciare un’accusa.

Anche in questo caso, l’argomento è la sua storia d’amore con Al Bano Carrisi, come riportato da Today.

Lo sfogo di Romina Power su Instagram

Romina Power è tornata a parlare della sua storia d’amore con Al Bano Carrisi, attraverso una story condivisa sul suo account Instagram.

La cantante ha attaccato duramente quanti parlano delle sue vicende sentimentali con la star della musica italiana come di una soap opera: “Vedo che in tv qui in Italia spesso si riferiscono a me e Al Bano come una ‘soap opera’. Vorrei puntualizzare che noi siamo esseri umani con le nostre sensibilità e le nostre storie individuali“.

La cantante non ha specificato a quale programma televisivo, in particolare, si riferisse.

Romina Power ritiene irrispettose alcune trasmissioni televisive

Romina Power ha deciso di lanciare della accuse molto dirette contro il modo di raccontare le sue vicende amorose da parte di alcune trasmissione televisive italiane.

La cantante ritiene che ci sia una mancanza di rispetto nei suoi riguardi: “Quell’appellativo ci viene appiccicato da persone che non rispettano l’essere umano, a corto di argomenti e di vero rispetto per il prossimo”.

Secondo Romina Power i media italiani trattano la storia d’amore tra lei e Al Bano Carrisi come una soap opera per mancanza di altri argomenti.