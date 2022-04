Alfonso Signorini parla della sua vistosa cicatrice e svela con quali ex gieffini è ancora in contatto

Alfonso Signorini ha finalmente finito gli impegni dovuti alla conduzione della lunga sesta edizione del Grande Fratello Vip. Jessica Selassié ha trionfato e, sembra che, il presentatore sia già pronto a impegnarsi nella nuova edizione, in partenza a settembre.

Alfonso Signorini, recentemente, ha rilasciato delle dichiarazioni proprio sul futuro del reality show, ipotizzando un ritorno alla versione Nip, quindi solo con concorrenti non famosi.

Nelle ultime ore, il conduttore del Grande Fratello Vip, ha risposto a due sessioni di domande poste dai suoi followers su Instagram. Alfonso Signorini ha parlato anche della sua famosa cicatrice.

Con chi è ancora in contatto Alfonso Signorini dopo il GF Vip6

Alfonso Signorini ha rilasciato delle dichiarazioni sul Grande Fratello mentre rispondeva ad alcuni suoi followers, come riportato da Fanpage. Il conduttore aveva recentemente parlato di un’edizione del reality mista tra Nip e Vip, in quest’occasione ha spiegato meglio la sua dichiarazione: “La mia era solo una speranza ma per ora non vedo possibilità, fosse per me lo farei solo Nip“.

Alfonso Signorini ha affermato di non sentire la mancanza del reality show: “Il GF Vip non mi manca per niente“.

Il conduttore televisivo ha svelato con quali concorrenti è ancora in contatto: “Le sorelle Selassié non mi mancano perché le sento spesso“. Alfonso Signorini non sente più Soleil Sorge e non avverte la mancanza di Alex Belli: “Se mi mancasse avrei qualche problemino da risolvere”.

Su Tommaso Zorzi ha aggiunto: “Ci siamo sentiti due giorni fa. Tommy è un ragazzo in gamba, sono sicuro che gli aspettano grandi soddisfazioni“.

La cicatrice di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini ha risposto alle domande dei suoi followers su diversi argomenti. Il conduttore del Grande Fratello ha parlato anche della sua cicatrice, rispondendo a un utente che gli chiedeva cosa non farebbe mai più: “Ti dico il trapianto ai capelli.

Mi è rimasta la cicatrice e i capelli però sono spariti“.

Alfonso Signorini ha svelato il suo nome su Grindr: “Gina“. Sul tradimento ha aggiunto, che lo perdonerebbe: “Solo dalla cintura in giù!”.