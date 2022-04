Bonus affitti giovani 2022, le novità introdotte per quest’anno: chi può richiederlo e come

È entrata in vigore la modifica sul bonus affitti, nato per agevolare i soggetti sottoscrivono un contratto di locazione. In particolare la misura riguarderà i giovani.

A fine anno si è tornati a parlare delle agevolazioni previste per i contribuenti e, in particolare, grande attenzione è stata rivolta ai bonus destinati all’acquisto e all’affitto di immobili. Con una modifica della precedente legge sui bonus affitti, questa volta la misura punta ad aiutare i giovani che hanno la necessità di sottoscrivere un contratto di locazione.

Bonus affitti giovani: le novità introdotte con la nuova legge e chi può usifruirne

In questi giorni è stata approvata la modifica alla legge che riguarda i bonus affitti e questa volta la misura si rivolge ai più giovani che lasciano la casa d’origine per stabilire la propria residenza in un nuovo appartamento, anche in affitto.

In particolare la misura prima era rivolta ai giovani tra i 20 e i 30 anni con reddito non superiore a 15.493,71 euro. Le nuove disposizioni hanno spostato il limite d’età, ora fissato a 31 anni non compiuti. L’agevolazione però sarà indirizzata anche ai soggetti che hanno la necessità di sottoscrivere un contratto anche per una sola porzione dell’immobile – nel caso, ad esempio, di studenti e non che affittano una singola stanza.

Il bonus inoltre coprirà un anno in più, permettendo ai cittadini di usufruirne per un totale di 4 anni.

È necessario sottolineare, però, che l’agevolazione spetta solamente nel caso in cui l’immobile sia la reale residenza del richiedente.

Un ultimo importante dato da tenere a mente è la legge mantiene la percentuale di detrazione al 20% dell’ammontare totale del canone di locazione, ma è stato introdotto un tetto minimo che riconosce una detrazione dall’imposta lorda di 991,60 euro (fissata anche nei casi in cui il quinto dell’affitto sia più basso).

Bonus 2022: altre agevolazioni sono previste per i giovani

Come anticipato, negli ultimi mesi si è dibattuto molto sugli incentivi da proporre ai cittadini e, in particolare, ai più giovani.

Per quest’ultimi sono infatti previsti bonus cultura (a cui si può accedere tramite App18, il bonus psicologo per contrastare gli effetti legati alla pandemia e quello già citato per la case.

Mentre però le agevolazioni sugli affitti sono sati confermati per una fascia d’età non superiore ai 31 anni, per quanto riguarda l’acquisto della prima casa, i bonus saranno rivolti ai cittadini under 36 che hanno un ISEE inferiore ai 40.000 euro.