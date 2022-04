Nino Frassica e l’incidente sul set di Don Matteo che gli è quasi costata la vita: salvo grazie a Terence Hill

Nino Frassica in passato ha avuto un grave incidente sul set di Don Matteo che stava per costargli la vita. A salvarlo è stato proprio il collega e amico Terence Hill.

Tra i ruoli più indimenticabili che sono stati affidati a Nino Frassica di recente c’è senza dubbio quello del maresciallo Cecchini nella fiction Rai Don Matteo. Un volto famigliare ormai, dal momento che la serie tv va ormai avanti (non senza qualche pausa) da oltre vent’anni. Senz’altro anche l’attore è molto legato al personaggio e al cast – soprattutto a Terence Hill, che qualche tempo fa gli ha salvato la vita proprio sul set in un momento in cui il comico stava per rischiare la vita.

Nino Frassica racconta l’incidente sul set: a salvargli la vita è stato Terence Hill

Certamente Nino Frassica non ha bisogno di presentazioni, dal momento che si è reso indimenticabile grazie ai suoi personaggi in Quelli della notte e Indietro tutta!

. Una carriera, dunque, costellata di grandi successi, ma non è un caso se ormai in molti lo associano soprattutto al maresciallo Cecchini di Don Matteo.

Sono infatti più di vent’anni che l’attore “indossa la divisa” e condivide il set con Nathalie Guetta, Francesco Scali e (ovviamente) con Terence Hill – quest’anno però pronto a passare il testimone a Raoul Bova.

Proprio con l’interprete del parroco più amato del piccolo schermo, Frassica ha instaurato un ottimo rapporto e ad oggi si definiscono amici.

Senza contare, come anticipato, che l’attore deve anche la vita al proprio collega, come raccontato di recente al settimanale Di Più: “Dovevamo girare una scena sopra il tetto di una casa, io e lui. Era pure notte – rivela al giornale – A un certo punto sono scivolato. Stavo per precipitare di sotto ma Terence mi ha immediatamente afferrato e mi ha salvato la vita“.

Un momento senza dubbio terrificante, che ha consolidato ancora di più il legame tra i due attori. Molto spesso infatti, rivela Frassica, ripensa a quel momento e continua a ringraziare Terence Hill per la sua prontezza: “”Se fossi caduto di sotto sarei morto.

Ma Terence mi ha tenuto stretto – prosegue durante l’intervista – E ancora oggi lo ringrazio e con me lo ringrazia anche mia moglie. Ancora oggi, quando ricordiamo quell’episodio, le vengono i brividi“.

Don Matteo, il cast rivela qualche segreto sulla nuova stagione

Come anticipato, i fan quest’anno dovranno dire addio all’amatissimo Terence Hill, che dopo più di vent’anni appenderà la tonaca al chiodo e passerà il testimone al collega Raoul Bova.

Tutto questo avverrà durante la tredicesima stagione di Don Matteo, iniziata il 31 marzo su Rai1.

Poco prima del ritorno della serie, alcuni attori si sono lasciati andare a qualche piccola rivelazione e, in particolare, proprio l’interprete della new entry Don Massimo ha parlato del suo rapporto con il collega che per vent’anni ha indossato i panni del parroco più amato d’Italia.

“Con Terence Hill ci siamo incontrati perché volevo guardarlo negli occhi e avere un consenso per questo passaggio di testimone – ha raccontato ad Adnkronos – Me l’ha dato dicendomi di scegliere io il nome del personaggio. Non è una sostituzione ma un inserimento per proseguire la serie“.

Un momento importante, dunque, e anche piuttosto intenso. D’altro canto il pubblico negli anni ha imparato ad amare profondamente la fiction e i suoi interpreti e un cambio così importante come questo porta con sé enormi responsabilità e Raoul Bova voleva senz’altro accertarsi che tutto avvenisse nel modo miglio re possibile.