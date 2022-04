Studio Battaglia anticipazioni e casi dell’ultima puntata: colpo di scena tra Anna e Massimo stasera su Rai 1

Studio Battaglia conclude la sua narrazione con la messa in onda dell'ultima puntata. Scopri le anticipazioni della trama dell'ultima puntata in onda su Rai1.

Il legal dramedy ritorna a prendere posto nel suo giorno di programmazione preferito per proporre al pubblico il suo finale di stagione. Martedì 5 aprile 2022 a partire dalle ore 21:30 su Rai1 va in onda l’ultima puntata di Studio Battaglia, la sorprendente serie televisiva che ha appassionato il pubblico con le vicende dei personaggi interpretati delle attrici Lunetta Savino, Barbora Bobulova, Miriam Dalmazio e Marina Occhionero. Arriva dunque a conclusione la storia delle quattro apprezzate donne determinate e battagliere, nomen omen, che nella puntata si mostreranno felici per il matrimonio di Viola ma alle prese con dei nuovi imprevisti.

Studio Battaglia: la quarta puntata in onda su Rai1

Rai1 ritorna alla sua consueta programmazione della prima serata del martedì per proporre la conclusione del legal dramedy che ha appassionato il pubblico con una storia tutta al femminile. A partire dalle ore 21:30 circa di martedì 5 aprile 2022 va in onda la quarta ed ultima puntata di Studio Battaglia, adattamento italiano della serie britannica dal titolo di The Split, che spera di concludere in bellezza in termini di ascolti confermando le ottime sensazioni delle scorse settimane.

Il progetto concluderà i suoi sviluppi della trama mostrandoci cosa ne sarà delle tre avvocate divorziste e della futura sposa interpretate da Barbora Bobulova, Lunetta Savino, Miriam Dalmazio e Marina Occhionero.

Studio Battaglia: le anticipazioni della quarta puntata

La puntata conclusiva sarà nuovamente divisa in due episodi. Nella prima parte dell’appuntamento la trasferta al mare di Anna si trasforma inaspettatamente in un momento di evasione per Anna, che decide una volta per tutte di lasciarsi andare alla passione con Massimo senza pensare troppo alle conseguenze.

Tornata a casa alla normalità dovrà occuparsi del caso di una donna che si sta separando dalla moglie con cui aveva stretto un’unione civile.

La seconda parte di puntata vedrà invece al centro della narrazione l’udienza della separazione Parmegiani, con Anna che riesce ad avere la meglio su Marina che messa all’angolo decide di vendere lo studio lasciando trasparire il suo malumore. Alessandro torna inaspettatamente sulle proprie decisioni mentre la famiglia festeggia il matrimonio di Viola. Per Nina sembra esserci la possibilità inaspettata di un nuovo intenso amore. Alberto invece prova l’ultimo colpo di scena per recuperare ma Anna scopre che Massimo sta per lasciare lo studio.