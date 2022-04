Alex Belli a La Pupa e Il Secchione: il duro scontro con Dayane Mello e la reazione di Soleil Sorge

Nella scorsa puntata de La Pupa e Il Secchione condotto da Barbara d’Urso abbiamo assistito a un ritorno trionfale. Alex belli reduce dall’ultima edizione del Grande Fratello Vip è tornato in tv. Soleil Sorge non ha preso molto bene la sua entrata in studio e su Twitter è avvenuto un duro scontro tra Alex Belli e Dayane Mello (molto amica dell’influencer).

Alex Belli e Dayane Mello litigano su Twitter dopo la puntata

Alex Belli ha mantenuto la promessa fatta qualche mese fa ed è tornato in tv a La Pupa e II Secchione, show condotto da Barbara d’Urso. Il suo ritorno però non è stato gradito da tutti, anzi.

Mentre, su Italia 1, stava andando in onda la puntata, infatti, su Twitter si è svolto un duro scontro tra Dayane Mello (migliore amica di Soleil Sorge) e Alex Belli.

Quando Alex è entrato in studio, infatti, Dayane ha twittato: “Mi rifiuto di vederlo, non mi piace. Lui ha umiliato Soleil”. Vedendo il tweet, il diretto interessato ha voluto rispondere. Alex Belli, infatti, scrive: “Sapessi come non ti sopporto io!!. Sei falsa come Giuda!!. Quando mi incontri fai falsi sorrisi per depistare!!. Ipocrita!!”.

SAPESSI come non ti sopporto io!! Sei Falsa come Giuda!! Quando mi incontri fai FALSI SORRISI per depistare!! ❌ Ipocrita!!#alexbelli VS #DayaneMello https://t.co/gr5jQKY2GI — ALEX BELLI (@AXBproduction) April 5, 2022

Alex Belli entra in studio a La Pupa e Il Secchione: la reazione di Soleil Sorge

Forse avrebbe dovuto essere una sorpresa per Soleil Sorge, ma così non è stato.

Quando Alex Belli è entrato nello studio de La Pupa e Il Secchione sulle note del brano Chimica della Rettore con Ditonellapiaga, infatti, Soleil si è portata una mano in faccia.

L’influencer, ora giudice dello show di Barbara d’Urso, non vuole più avere nulla a che fare con il suo compagno d’avventura al GfVip e lo ha dimostrato uscendo momentaneamente dallo studio de La Pupa e Il Secchione, accompagnata dall’altro giudice Federico Fashion Style, appena Belli ha fatto il suo ingresso.

A tutto ciò Alex Belli ha reagito con una grossa risata.

I trascorsi tra Alex Belli e Soleil Sorge al GfVip

Il triangolo formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge ha guidato gran parte delle dinamiche della scorsa edizione del GFVip. Nonostante i primi due fossero sposati, Soleil si era innamorata di Alex. Lui non ha mai rinnegato i sentimenti sia per Delia che per la giovane influencer, ma alla fine ha deciso di continuare la sua storia d’amore con la moglie, offrendo a Soleil solo un rapporto di amicizia. La gieffina però ha rifiutato l’offerta costruendo quindi un rapporto di amore e odio con Alex Belli.