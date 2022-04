Fedez e Chiara Ferragni, momenti di relax dopo l’operazione al pancreas: le immagini della coppia

Fedez è uscito qualche giorno fa dall’ospedale, dove era stato ricoverato per sottoporsi ad un intervento per rimuovere il tumore neuroendocrino del pancreas che lo ha colpito. Dopo aver riabbracciato i figli, il rapper e sua moglie Chiara Ferragni stanno tornando lentamente alla normalità, mostrandosi in pubblico mentre si concedono qualche ora di relax in famiglia.

Fedez e Chiara Ferragni “pizzicati” in città mentre si godono un po’ di relax

Sono state settimane davvero difficili per i Ferragnez, con Fedez che ha scoperto di essere stato colpito da un tumore neuroendocrino del pancreas. Due settimane fa il rapper è stato operato e non ha mancato di raccontare i momenti più difficili ai propri fan sui social, con gli utenti che hanno ovviamente mostrato tutto il loro sostegno all’artista.

Le foto di Fedez dopo l’operazione al pancreas sono state visualizzate da milioni di persone.

Da qualche giorno però è stato dimesso e ha potuto riabbracciare finalmente la sua famiglia e, soprattutto, i piccoli Leone e Vittoria. Proprio con loro Fedez sta trascorrendo quasi tutto il suo tempo, mentre con la moglie Chiara tenta di tornare piano piano alla normalità.

Le stories di Dargen D’Amico con Fedez e Chiara Ferragni

I paparazzi del settimanale Chi, infatti, hanno pizzicato la famiglia Ferragnez mentre si godeva qualche ora di relax per le strade della loro città, intenti a fare una passeggiata a Parco Sempione, dove sembra che siano stati anche avvicinati da qualche fan.

Fedez e Chiara Ferragni si concedono qualche ora di relax in compagnia degli amici

Sembra insomma che Fedez e Chiara Ferragni stiano cercando lentamente di lasciarsi questo brutto momento alle spalle, tornando non solo a ridere e scherzare con gli utenti – come nel caso del più recente video sul figlio Leone – ma anche in compagnia degli amici.

Proprio in queste ore infatti Dargen D’Amico ha condiviso alcuni video tra le storie Instagram in compagnia della coppia mentre i tre si godono una cena insieme. Una serata ovviamente tranquilla, dal momento che il rapper è uscito da poco dall’ospedale, ma che ovviamente serve sia a lui che alla moglie per ricaricare le batterie e provare a voltare pagina.