Antonio Zequila spara a zero su Jeremias Rodriguez: rivelati alcuni pesanti retroscena de L’isola dei Famosi

Antonio Zequila ha commentato la sua avventura all'Isola dei Famosi, concentrandosi anche su Jeremias Rodriguez e non mancando di criticarlo aspramente per il suo atteggiamento.

Che Jeremias Rodriguez non abbia un carattere facile è sotto gli occhi di tutti, che si parli dei naufraghi dell’Isola dei Famosi oppure del pubblico a casa – che non ha mai mancato di commentare il suo atteggiamento sui social.

A questo coro, nelle ultime ore, si è unito anche l’ex concorrente Antonio Zequila, che si è lasciato andare a qualche rivelazione sul fratello di Belen e non mancando di definirlo “Arrogante, maleducato e irrispettoso“.

Antonio Zequila critica aspramente Jeremias Rodriguez: le pesanti rivelazioni sul naufrago

L’Isola dei Famosi è iniziato ufficialmente da 18 giorni, stando anche al sito ufficiale del reality show, e alcuni naufraghi si sono distinti più di altri a causa del loro temperamento piuttosto forte e polemico.

Tra questi c’è senz’altro Jeremias Rodriguez, che ad oggi ha quasi monopolizzato il dibattito sul programma con atteggiamenti sempre piuttosto al limite.

In molti, infatti, dall’inizio del reality hanno a più riprese commentato il suo modo di fare e oggi a quel coro si è unito anche Antonio Zequila (il primo eliminato da L’Isola dei Famosi), che ha rilasciato un’intervista a Nuovo Tv in cui ha parlato della sua avventura in Honduras.

Nel corso della chiacchierata il personaggio televisivo non ha mancato di criticare il fratello di Belen, definendolo non solo “Arrogante, maleducato e irrispettoso” ma rivelando anche qualche retroscena davvero scomodo sul suo conto, come riportato in queste ore da Fanpage: “Quando eravamo a ripararci dentro la casetta per il temporale, stavamo parlando.

Lui aveva preso la parola e in modo sgarbato ha detto “stai zitto” al padre. Gustavo è uscito fuori in lacrime e io l’ho abbracciato” ha spiegato Zequila.

“Gli ho chiesto il motivo per il quale Jeremias si fosse comportato in quel modo. Lui mi ha confidato un segreto che però non posso rivelare – ha proseguito l’attore – Sono rimasto molto dispiaciuto per quell’atteggiamento.

Nella mia vita non ho mai mancato di rispetto a mio padre“.

Sembra insomma che ci sia un motivo dietro quell’atteggiamento, ma al momento nessuno ha intenzione di spiegare quale sia. Chissà se nel corso del reality sarà lo stesso ragazzo a rivelare infine il suo segreto o se qualcuno lo farà per lui. Certamente il suo modo di fare ha creato non pochi problemi finora, come testimoniato dall’ultima diretta con lo studio.

Alvin rimprovera Jeremias Rodriguez all’Isola dei Famosi per il suo atteggiamento

Nel corso dell’ultima diretta con L’isola dei Famosi Alvin ha bacchettato Jeremias Rodriguez proprio a causa del suo atteggiamento, che stava rendendo difficile il dibattito sugli avvenimenti più interessanti della settimana.

Al centro dell’attenzione in quel momento c’erano le critiche ricevute da Ilona Staller, accusata dai naufraghi di non aiutare il gruppo. Il primo a prendere la parola è stato proprio Rodriguez Jr. ma quando la conduttrice Ilary Blasi ha cercato di far spiegare anche a papà Gustavo quali fossero i problemi (dal momento che anche lui sembra essersi scagliato contro l’attrice), Jeremias ha continuato ad interrompere l’uomo, facendo sbottare l’inviato del reality.

“Però devi far parlare tuo padre. Lo capiamo, glielo chiediamo noi. Non ti preoccupare. Jere, ascoltami. Devi far parlare tuo papà. Quando chiediamo a te rispondi te“ ha affermato Alvin, che ormai sembra non avere più troppa pazienza quando si tratta del fratello di Belen.