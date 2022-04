Belen Rodriguez e Stefano De Martino sarebbero pronti a sposarsi di nuovo: spunta l’indiscrezione bomba

Da mesi ormai si discute del ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez – che quando ha chiuso la relazione con Antonino Spinalbese ha iniziato a passare sempre più tempo in compagnia del proprio ex. I due vip non hanno mai realmente confermato ufficialmente di essere tornati insieme (anzi, a più riprese hanno anche provato a smentire) ma sono stati spesso paparazzati in situazioni che hanno alimentato la speranza dei fan che sperano di vederli di nuovo uniti. In queste ore una nuova indiscrezione sembra dare la conferma definitiva che non solo Belen e Stefano sono di nuovo una coppia, ma che abbiano anche intenzione di rendere più che ufficiale il loro ritrovato equilibrio.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sarebbero tornati insieme: cosa sappiamo

Tra le coppie più paparazzate di sempre c’è senza dubbio quella formata da Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che fin dal primo matrimonio non hanno mai smesso di far parlare di sé. Anche la loro rottura è stata piuttosto chiacchierata e, a ben vedere, i fan dei due non hanno mai smesso di sperare in un ritorno di fiamma.

Dopo la rottura con Antonino Spinalbese, la showgirl è tornata al centro dell’attenzione perché pizzicata spesso in compagnia del suo ex in situazioni che sembravano supportare le indiscrezioni su un possibile ritorno di fiamma. Rumor ovviamente mai confermati ufficialmente dalla coppia che, anzi, ha più volte cercato di smentire la notizia.

Solo di recente Belen ha confermato di essere tornata con Stefano, dal momento che a Le Iene ha scherzato sulla possibilità che i due possano rompere di nuovo; i più attenti, infatti hanno sottolineato che per parlare di una nuova rottura è necessario che i due siano tornati insieme e che, dunque, tutti i gossip sul loro ritrovato equilibrio sarebbero attendibili.

D’altra parte la stessa Rodriguez ha ammesso di essersi riavvicinata a De Martino: “La nostra storia non ha detto tutto. Perché la mia vita non ha detto tutto: è come un film, avrà detto tutto quando non ci sarò più“. Parole che lasciano intendere, dunque, che per la coppia ci sia ancora speranza, come dimostrato anche dagli ultimi rumor sul loro conto.

Stefano De Martino potrebbe chiedere a Belen Rodriguez di sposarlo di nuovo

A dare ancora speranza ai fan che sperano di vedere ancora una volta Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme è l’ultima indiscrezione circolata in queste ore, che parla addirittura di un nuovo matrimonio.

A parlarne è stato Nuovo Tv – come riferito in queste ore da Fanpage – che avrebbe con una misteriosa fonte molto vicina alla coppia. Sembra infatti che l’ex ballerino abbia intenzione di chiedere nuovamente la mano della sua dolce metà, in modo tale da segnare simbolicamente un nuovo inizio come coppia.

Ovviamente si tratta di rumor e non sono ancora stati confermati (ma neanche smentiti) dai diretti interessati. Come anticipato, infatti, i due questa volta sembrano essere più riservati sul loro rapporto e non si sono lasciati andati ad alcun tipo di commento in merito – se non quello su menzionato da parte della Rodriguez a Le Iene.