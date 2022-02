Belén a Verissimo dopo la rottura con Antonino Spinalbese: la showgirl parla delle delusioni d’amore

Programmi TV

Belén Rodriguez ospite a Verissimo commenta la rottura con Antonino Spinalbese, la delusione dopo la separazione: "Ci ho creduto per la seconda volta".

Belén Rodriguez si racconta a Verissimo a tutto tondo, dall’avventura al timone de Le Iene alla rottura con Antonino Spinalbese. Proprio parlando della sua vita privata, la showgirl argentina si sofferma sulla fine della storia d’amore con l’hair-stylist, alla quale ha confessato di aver davvero creduto dopo la rottura con Stefano De Martino. “Ci ho creduto per la seconda volta” la confessione.

Belén e la rottura con Antonino Spinalbese: la delusione della showgirl

Sono state settimane decisamente intense per Belén Rodriguez, vissute sull’onda del gossip a fronte dei recenti accadimenti che hanno scombussolato la sua vita privata.

Sul fronte professionale la showgirl argentina ha ritrovato entusiasmo arrivando alla conduzione de Le Iene su Italia1, al fianco di Teo Mammucari ieri ospite a Verissimo. Sul fronte privato, invece, sono ancora numerose le cose da mettere in chiaro: dalla rottura con Antonino Spinalbese ai recenti indizi di un riavvicinamento a Stefano De Martino.

Ospite di Verissimo nella puntata di oggi, Belén si confida raccontando il suo stato d’animo dopo la delusione amorosa con Spinalbese: “Sto bene, vivere da soli è più semplice. Ho convissuto per tanti anni, sono sempre stata l’eterna fidanzata di.

Io spesso e volentieri pecco di entusiasmo. Non è facile essere madre di due figli con due genitori. Ci ho creduto per la seconda volta, non ci ho pensato perché ero contenta, e quindi ne paghi le conseguenze“.

Belén e la delusione dopo i divorzi da Spinalbese e De Martino

Belén Rodriguez parla della doppia delusione in seguito alla fine delle storie d’amore con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese: “Io sono una tradizionalista imperterrita, ho sofferto tantissimo sia per il primo divorzio, mentre per il secondo un po’ meno perché ero già rodata.

Ma avrei voluto avere una famiglia con una persona sola.

Questo non è accaduto e sono felicissima uguale“.

Silvia Toffanin coglie la palla al balzo per parlare del bacio tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti a Michelle Impossible, che ha sorpreso tutti. “Dopo che Eros e Michelle si sono baciati, tutto può succedere” il commento della conduttrice a Belén. La showgirl parla di quel bacio ma, sull’ipotesi di una reunion con Stefano De Martino, rimane decisamente vaga: “Ho visto, mi sono emozionata… Chissà“. E, parlando del suo percorso di vita, confessa con ironia: “Io stupisco me stessa, ormai non mi sopporto più“.