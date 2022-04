Giulia, chi è la fidanzata di Francesco Gabbani: la compagna e collaboratrice del cantante è riservatissima

Francesco Gabbani è tra gli artisti più apprezzati del panorama contemporaneo e in questi giorni si appresta anche a fare il suo debutto come conduttore per il programma Rai Ci vuole un fiore – format green che lo vedrà al fianco di Francesca Fialdini. Se però della carriera del cantante sappiamo così tanto, lo stesso non si può dire della sua vita privata. In più occasioni ha infatti confermato di avere una relazione con una ragazza di nome Giulia, evitando però di fornire troppi dettagli sulla ragazza. Cosa sappiamo di lei.

Giulia: chi è la fidanzata riservatissima di Francesco Gabbani

Mentre Francesco Gabbani si appresta a fare il suo esordio come conduttore per il programma Rai Ci vuole un fiore, cresce anche la curiosità del pubblico per la sua vita sentimentale.

Se infatti sono ben noti tutti i momenti più importanti della sua carriera, lo stesso non si può dire del privato – su cui tende ad essere piuttosto evasivo.

Non è un caso, infatti, se della sua fidanzata è noto soltanto il nome, Giulia, e se tutto ciò che si sa sul suo conto proviene dalle interviste che lo stesso cantante ha rilasciato negli ultimi tempi. Nel corso di un’intervista a Domenica In Francesco Gabbani ha parlato della sua fidanzata, definendo la loro relazione piuttosto importante ma evitando di entrare troppo nei particolari.

“Non è tantissimo, ma è quanto basta per definirlo un amore e un rapporto importante” aveva rivelato a Mara Venier. Alla conduttrice ha inoltre rivelato di aver passato con lei il periodo più difficile della pandemia: “Se ero solo durante la quarantena? No, ero con Giulia, la mia compagna che è anche una mia collaboratrice – aveva raccontato l’artista – Siamo passati di colpo dai firmacopie al ritrovarci nella nostra dimensione casalinga, che è stata serena. È stato un bel test per tante coppie“.

Come rivelato inoltre da Fanpage, Gabbani ha anche parlato di metter su famiglia con la sua fidanzata: “Spero prima o poi di farne (parlando di figli ndr) perché li considero come uno dei sensi della nostra esistenza“.

Numerose informazioni, dunque, sulla loro relazione ma che non fanno chiarezza su chi sia Giulia. Non solo, infatti, i due non sono mai stati paparazzati insieme, ma non ci sono nemmeno informazioni che riguardano la ragazza (come il cognome, l’età, la data di nascita o la città di provenienza).

Francesco Gabbani in tv con Ci vuole un fiore

Come anticipato, l’artista è pronto ad intraprendere anche la carriera da conduttore a partire da venerdì 8 aprile 2022.

Francesco Gabbani ha rivelato qualche dettaglio su Ci vuole un fiore, il programma che consentirà al cantante di approcciare il mondo del piccolo schermo.

In una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha infatti raccontato qualcosa sul progetto green che lo vedrà al fianco di Francesca Fialdini: “Ho accettato un ruolo per me davvero nuovo soprattutto per il tema, perché sento molto la necessità che tutti prendano consapevolezza dei problemi legati all’ambiente, senza aspettare oltre” ha raccontato alla rivista.

“Io sono una persona “green” in modo naturale, sono nato e cresciuto vicino a Carrara in un territorio molto verde, che ha mare e montagne, luoghi che ho sempre frequentato – ha poi proseguito nel corso dell’intervista – E sono molto attento a ogni cosa, ma purtroppo continuo ad arrabbiarmi quando vedo persone che con noncuranza buttano lattine fuori dal finestrino della macchina“.