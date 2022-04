Ci vuole un fiore con Francesco Gabbani: ospiti e anticipazioni del programma sull’ambiente stasera su Rai 1

Francesco Gabbani è pronto a condurre il primo green show della televisione italiana. Rai1 ha deciso infatti di affidare a lui il progetto di sensibilizzazione del pubblico nei confronti delle tematiche ambientali e della sostenibilità. Per raggiungere questo obiettivo nella prima serata di venerdì 8 aprile 2022 nella prima ed unica puntata di Ci vuole fiore, la televisione pubblica ha scelto di schierare un folto parterre di ospiti, studiosi e scienziati per ricordare con parole e musica che la transizione ecologica è una necessità ed anche un dovere. Al fianco del cantante ci sarà Francesca Fialdini e sul palco arriveranno anche alcuni grandi della musica pronti a lanciare un messaggio di speranza e coinvolgimento condiviso anche dai ragazzi del Fridays for Future.

Ci vuole un fiore: Francesco Gabbani e Francesca Fialdini al centro della serata per l’ambiente

Rai1 è pronta a svelare al suo pubblico la serata interamente dedicata all’ambiente condotta da Francesco Gabbani e Francesca Fialdini. La coppia sarà al centro della narrazione di vuole un fiore, primo green show italiano che si pone l’obiettivo di sensibilizzare gli ascoltatori sui temi della transizione ecologica e del rispetto dell’ambiente.

Lo show nasce come necessità di promuovere come ognuno di noi deve fare la propria parte per salvare il Pianeta nel quale abitiamo, portando all’attenzione di tutti le emergenze più urgenti di fronte alla scarsa consapevolezza di ciò al quale stiamo andando incontro. Il programma cercherà di scuotere le coscienze di varie generazioni di pubblico per farle dialogare per costruire un mondo migliore da lasciare a chi verrà dopo di noi.

Ci vuole un fiore: gli ospiti del primo green show d’Italia

Francesco Gabbani sarà il mattatore della serata con al fianco di un parterre di grandi ospiti che lo aiuterà a far passare l’importante messaggio del programma.

Ad aiutarlo ci saranno volti noti dello spettacolo e della musica nostrani e di eccellenze del nostro Paese come Piero Angela, Arisa, Maccio Capatonda, Carlo Cottarelli, Fulminacci, Gilberto Gil, Flavio Insinna, Michela Giraud, Stefano Mancuso, Morgan, Luca Parmitano, il Premio Nobel per la Fisica del 2021 Giorgio Parisi, Massimo Ranieri, Elena Sofia Ricci, Tananai, Ornella Vanoni.

Accanto a loro la presenza di studiosi e scienziati che faranno il punto sullo stato di salute del Pianeta insieme al grido di speranza lanciato dalla presenza dei ragazzi del Fridays for Future.