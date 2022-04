Barry Seal – Una storia americana: la trama ed il cast del film con Tom Cruise in onda su Italia1

Continua il lungo ciclo di domeniche di Italia1 dedicato alle pellicole che vedono protagonista Tom Cruise con la proposta del film che racconta la vera storia di Barry Seal, un ex pilota di aerei americano diventato nel corso degli anni ’80 prima un contrabbandiere di droga e poi collaboratore di giustizia, come informatore della DEA. Sarà la stessa CIA ad offrirgli il modo di svoltare dal losco vortice nel quale è incappato, proponendogli di diventare un collaboratore per incastrare chi vuole limitarne gli affari. La pellicola Barry Seal – Una storia americana va in onda domenica 10 aprile 2022 a partire dalle ore 21:20 circa.

Barry Seal – Una storia americana: le curiosità ed il cast del film

Barry Seal – Una storia americana (in lingua originale dal titolo di American Made) è un film del 2017 diretto da Doug Liman, primo storico regista della lunga saga di successo dedicata alle gesta di Jason Bourne.

Il protagonista della pellicola in onda su Italia1 è Tom Cruise, mentre troviamo Sarah Wright nel ruolo della moglie Lucy, l’attore Domhnall Gleeson è l’agente CIA Monty Shafer, importante punto di riferimento per i traffici di Barry, e compaiono anche gli altri interpreti Caleb Landry Jones, Jesse Plemons e Lola Kirke.

Barry Seal – Una storia americana: la trama del film

Nel 1979 gli Stati Uniti d’America stanno affrontando una crisi di fiducia con il presidente statunitense Jimmy Carter ad un passo da essere deposto in favore dell’elezione di quello nuovo, Ronald Reagan.

Barry Seal, un furbo pilota di aerei di linea cerca di approfittarne con traffici illeciti ma viene colto in flagrante mentre contrabbanda sigari.

In cambio dell’immunità però la CIA gli offre la svolta della sua vita, lo assolda per lavori di ricognizione sotto copertura in modo da infiltrarsi tra i narcos e portare le autorità dritta da loro.

Contattato da alcuni trafficanti di droga che lo convincono a trasportare droga per loro riesce ad entrare nel loro giro fornendo delle utili informazioni anche se dopo la storia si complica, trasformandosi in contrabbandiere di armi ed informatore della DEA.

Guarda il trailer: