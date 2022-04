Noi anticipazioni dell’ultima puntata: Lino Guanciale torna in onda su Rai1. La trama

Noi la fiction con Lino Guanciale va in onda per l'ultima volta su Rai1 nella prima serata di domenica 10 aprile 2022. Scopri le anticipazioni della trama degli ultimi due episodi.

La serie tv giunge al suo ultimo appuntamento che svelerà ai telespettatori di Rai1 il gran finale delle vicende legate alla famiglia tirata su da Pietro e Rebecca. Lino Guanciale e Aurora Ruffino vestono i panni dei due genitori nella prima serata di domenica 10 aprile 2022 a partire dalle ore 21.25. L’amatissimo attore e tutti gli altri apprezzati interpreti di Noi, il remake italiano della serie This is Us, tornano nei due episodi conclusivi dal titolo di Napoli e La Luna per mostrare al pubblico gli ultimi risvolti della fiction ambientata a Torino. Le anticipazioni della trama dei due episodi che compongono la quarta puntata di Noi in onda su Rai1 domenica 10 aprile 2022.

Noi: la sesta ed ultima puntata in onda su Rai 1

Per il pubblico di Noi è arrivato il momento di conoscere il finale della prima stagione della fiction di Rai1. L’ultimo appuntamento con la serie tv va in scena a partire dalle ore 21:25 di domenica 10 aprile 2022 con i personaggi interpretati da Lino Guanciale ed Aurora Ruffino che saranno salutati dai telespettatori dopo il soddisfacente 16,1% di share dello scorso appuntamento.

L’ultima puntata vedrà anche il saluto dei personaggi interpretati da Dario Aita, Claudia Marsicano, Livio Kone, che sono i figli cresciuti della coppia, ed anche gli altri che prendono il volto di Angela Ciaburri, Leonardo Lidi, Flavio Furno, Timothy Martin, Francesca Agostini.

Noi: la trama dell’ultima puntata

Napoli è il titolo del penultimo episodio di stagione nel quale la salute di Mimmo sta peggiorando e Daniele decide di portarlo proprio nella sua città natale. Lo scopo sarà quello di ritrovare i luoghi, gli affetti e la musica di un tempo e sarà purtroppo un ultimo viaggio carico di commozione e dolore.

Cate e Teo sono ad un passo dallo sposarsi ma intendono rallentare un po’ con i preparativi dopo gli ultimi giorni complicati che stanno facendo balbettare il loro rapporto.

L’ultimo episodio di stagione ci porta negli anni ’80 a Torino ed ha il titolo di La Luna. Pietro è un giovane in cerca di facili fortune mentre Rebecca una bella e promettente cantante, incrociano i loro destini e si innamorano a prima vista. Dopo vent’anni, negli anni 2000, sono ancora insieme, Rebecca canta ancora, ma le cose tra i due non sembrano andare per il meglio anche se, come vedremo, daranno vita ad una storia unica.