Come tenere la casa fresca senza condizionatori: come risparmiare energia e superare il caldo in estate

Con l'aumento delle temperature, e visti gli ultimi sviluppi in materia di energia, ecco come riuscire a trascorrere l'estate senza i condizionatori, tenendo la casa comunque fresca

Con l’arrivo dell’estate e il caro bollette che preoccupa notevolmente i cittadini, ci si chiede senza sosta come affrontare l’arrivo dell’estate riuscendo a risparmiare sulla bolletta ed evitare di abusare del condizionatore. Complice, senz’altro, anche l’ultimo intervenuto del presidente del Consiglio Mario Draghi che, parlando della questione dell’embargo al gas russo ha tirato in ballo anche il tema climatizzatori.

Il premier Draghi durante la presentazione del Def: “Pace o aria condizionata?”

Soltanto qualche giorno fa il presidente del Consiglio Mario Draghi ha partecipato alla conferenza stampa per la presentazione del Def (il Documento di economia e finanza).

In questa sede in molti ne hanno approfittato per sottoporre al premier alcune domande sulla questione dell’embargo al gas russo per mettere pressione al Paese di Vladimir Putin – ma che preoccupa anche per le ripercussioni sulle bolletta future.

L’opzione al momento non è stata ancora accolta dalla maggioranza europea, ma è una delle ipotesi da tenere in considerazione per cercare di mettere la parola fine al conflitto in Ucraina. Tante, dunque, le domande su questa possibilità, alle quali Mario Draghi ha risposto ponendo a sua volta altri quesiti.

“Ci chiediamo se il prezzo del gas possa essere scambiato con la pace. Vogliamo che, di fronte a queste due cose, cosa preferiamo, la pace oppure star tranquilli con l’aria condizionata accesa tutta l’estate? Io la metterei in questi termini” ha affermato il Premier alle domande dei giornalisti.

Come mantenere la casa fresca senza ricorrere al climatizzatore

Se dunque già nelle ultime settimane i cittadini hanno cercato in ogni modo di far fronte al caro bollette cercando soluzioni green che permettessero di risparmiare energia, dopo la dichiarazione di Mario Draghi l’attenzione si è decisamente spostata proprio sul tema climatizzatori e sulla ricerca di soluzioni che possano far risparmiare energia pur mantenendo la casa fresca.

Sono ovviamente molte le possibilità offerte dalla nostra stessa casa, a partire proprio da alcune tecniche completamente a costo zero. È infatti importante ricordare che nelle ore in cui il sole è più alto e le temperature tendono a salire, si consiglia non solo di tenere le finestre chiuse per non far entrare l’aria calda, ma si possono utilizzare anche tapparelle e tende per impedire ai raggi solari di battere sui vetri.

Si può inoltre pensare di inumidire le estremità delle tende per tenere fresco l’ambiente o ricorrere a piante sempreverdi per filtrare i raggi solari. Si consiglia inoltre di evitare l’uso di elettrodomestici che sprigionano calore come phon e forno. Nel caso in cui, però, tutto questo non sia sufficiente si può ricorrere al ventilatore, che ovviamente consuma molta meno energia di un condizionatore.

In ultima battuta, se proprio non fosse possibile evitarne l’uso, è consigliabile fare una revisione completa dell’apparecchio di climatizzazione, ricordandosi a inizio estate di pulire il filtro e constatarne il corretto funzionamento.

Inoltre si potrebbe pensare di accenderlo in modalità deumidificatore e di azionarlo solo nelle ore più calde e – nel caso si scelga di selezionare la modalità classica – di non impostarlo su temperature eccessivamente basse (che possono essere anche dannose per la propria salute).