Francesco Oppini e Cristina Tomasini, la relazione è giunta al capolinea? Gli indizi sulla possibile rottura

La relazione tra Francesco Oppini e Cristina Tomasini potrebbe essere vicina alla fine. Nata nel 2018, da allora la coppia finita sotto i riflettori per la partecipazione del figlio di Alba Parietti al Grande Fratello Vip 5, è sempre stata particolarmente amata dal pubblico. Ora però, proprio a causa di una serie di indizi sul web, i fan hanno iniziato ad sentire odore di rottura. Verità o timori infondati?

Francesco Oppini e Cristina Tomasini: una coppia da sogno

Malgrado si conoscessero già da prima, Francesco Oppini e Cristina Tomasini si sono messi insieme nel 2018, intraprendendo un’affiatata relazione sin dai primi mesi.

La ragazza non appartiene al mondo della tv e si è sempre dimostrata molto riservata. Malgrado ciò, il grande pubblico l’aveva conosciuta in occasione della partecipazione di Oppini al Grande Fratello Vip. In quel periodo non aveva mai fatto mancare la propria vicinanza al fidanzato e, tramite i social, commentava quotidianamente le vicende della casa. Una visibilità e un’esposizione che le è costata anche delle pesanti minacce.

Oltre ad esser stata definita un “Angelo caduto dal cielo” da Francesco, Cristina in questi anni è riuscita ad entrare nelle grazie della ‘suocera’ Alba Parietti.

Tra loro è nata una profonda amicizia e stima. La showgirl ha dichiarato addirittura di adorare la ragazza di suo figlio.

Francesco Oppini e Cristina Tomasini stanno ancora insieme?

Le voci su una possibile rottura della coppia circolano da qualche tempo ma solo negli ultimi giorni si sono fatte davvero insistenti. I fan di Francesco Oppini e Cristina Tomasini non hanno potuto far a meno di notare che su Instagram ci sia stato un graduale distacco della coppia. L’evento più eclatante? L’assenza di Cristina alla festa per i 40 anni di Francesco. Non sarebbe però un caso isolato.

Da giorni Francesco Oppini e Cristina Tomasini non pubblicano più stories insieme e i più attenti hanno notato anche altri dettagli.

In primis, secondo alcuni, sarebbe cambiata la location delle storie quotidiane di Cristina, in poche parole dunque la coppia forse non vivrebbe più nella stessa casa. Poi ci sono i criptici messaggi pubblicati dalla Tomasini. “Per amare il piacere non ci vuole molto. Per amare davvero ci vuole un eroe capace di governare la propria paura“: questo testo potrebbe essere un messaggio per Francesco? Potrebbe trattarsi di un periodo difficile, di una rottura, ma anche di un semplice allontanamento volontario dai social alla ricerca di privacy.

Per il momento nessuno dei 2 ha confermato o smentito. L’unico dato certo è che da qualche giorno Cristina Tomasini ha trasformato il suo profilo Instagram in account privato, forse proprio per evitare l’ondata di curiosi in cerca di prove più concrete.