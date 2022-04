Marco Senise arriva all’Isola dei Famosi, chi è l’ex conduttore di Forum: carriera e vita privata del naufrago

Sarà introdotto da Ilary Blasi all’Isola dei Famosi nella prossima puntata insieme a Licia Nunez. Conosciamo meglio Marco Senise, la sua carriera in tv e la sua vita privata.

Insieme a Licia Nunez sarà uno dei prossimi naufraghi dell’Isola dei Famosi condotto da Ilary Blasi. Conosciamo meglio l’identità di Marco Senise prima di vederlo nella sua nuova avventura televisiva in Honduras. La carriera e la vita privata di Marco Senise.

Marco Senise: dagli esordi alla carriera tv

Marco Senise è nato a Roma il 4 marzo 1964. L’anno del suo debutto è il 1993, quando recita un piccolo ruolo nella telenovela Micaela, poco dopo è inviato nella trasmissione Buona giornata. L’anno seguente, 1994, collabora con Telelombardia nelle manifestazioni per la lotta contro il cancro. Dal 1995 al 1997 conduce Pandora sull’emittente locale T9.

Nel 1997 è alla guida alle selezioni annuali di Miss Italia

Dal 1998 al 2013, per ben 15 anni, è stato il conduttore di Forum diventando uno dei conduttori più riconosciuti del mondo Mediaset. In seguito, dal 2014 è passato all’emittente italo-albanese Agon Channel dove ha condotto Chance, A fior di pelle e A casa nostra.

Invece, su Fashion TV, dal 2016 al 2019, ha presentato con Veronica Maya Miss Europe Continental concorso di bellezza in cui ha trionfato Nicole di Mario, una delle odierne pupe a La Pupa e Il Secchione di Barbara d’Urso.

La vita privata di Marco Senise

Marco Senise è un uomo molto riservato, ma sappiamo che in passato è stato legato sentimentalmente sia a Valeria Marini sia ad Antonella Elia, i suoi flirt con le due showgirl avrebbero generato persino delle rotture tra le due.

La relazione tra Marco Senise e Antonella Elia, tuttavia, oggi genera pessimi ricordi in entrambi. L’Elia infatti durante un’ospitata a Live – Non è la D’Urso, ha commentato con queste parole: “È stato uno dei miei errori. Un errore bere e non intenso”.

Lo stesso Senise, invece, in passato ha raccontato: “Una sera, dopo che lei è stata ospite al Costanzo Show, io dormivo a casa sua.

Alle 3 di notte si sveglia e mi dice di andare via, tornare a casa mia perché voleva rimanere a dormire da sola. Quella volta ho capito che sarebbe stata l’ultima!“.

Marco Senise: nuovo concorrente all’Isola dei Famosi

Marco Senise è ormai lontano dagli schermi da alcuni anni. Come ha già anticipato da Alessandro Rosica, meglio conosciuto come l’Investigatore Social, tramite un post sul suo profilo Instagram, però, il celebre conduttore del tribunale di Mediaset sarà uno dei nuovi naufraghi dell’Isola dei Famosi che entrerà in gioco nella prossima puntata insieme a Licia Nunez.