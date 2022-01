Antonella Elia, chi è: età, infanzia, carriera e relazione con il fidanzato Pietro Delle Piane

Chi è

Antonella Elia è uno dei personaggi più controversi dello spettacolo italiano, una donna assolutamente unica nel suo genere. A tratti ingenua, a volte tagliente, sempre autentica, scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata e lavorativa, sui suoi amori e sul grande dolore che l’ha segnata per sempre.

Antonella Elia: un’infanzia segnata dai gravi lutti

Antonella Elia, nota show girl e attrice, è nata a Torino 58 anni fa, il 1º novembre del 1963. È figlia unica anche se, qualche tempo fa, su Instagram alcune indiscrezioni avevano fatto pensare che potesse avere una sorella. In realtà, i riferimenti alla sorellanza si riferivano a Jill Cooper, la conduttrice televisiva di origini americane alla quale Antonella è profondamente legata.

Dopo essere rimasta orfana della madre quando aveva solo un anno mezzo, perde il padre ad appena 14 anni, vittima di un terribile incidente stradale sull’Autostrada dei Fiori nei pressi di Andora.

Accudita dai nonni, si iscrive al liceo classico, ma un altro dolore però l’attende: anche loro moriranno prima del suo 18esimo compleanno. Rimasta solo e senza l’affetto della famiglia, decide comunque di diplomarsi per poi trasferirsi a Roma con un sogno da realizzare.

Frequenta la scuola di recitazione Tonino Conte e comincia a muovere i primi passi come attrice teatrale.

Antonella Elia: dagli esordi al successo

Dopo aver prestato il proprio volto per una serie di spot pubblicitari negli anni ottanta, Antonella Elia fa il suo esordio in tv nel 1990 dopo essere stata notata da Corrado. Comincia con La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio, programma cult che la vedrà confermata nel suolo di showgirl anche nelle edizioni ’91, ’93 e ’94.

È l’inizio di una carriera brillante che la porterà ad apparire sul piccolo schermo sempre più frequentemente. Partecipa a Non è la Rai, a Bulli & pupe, a Pressing e a Karaoke, diventando la spalla di alcuni dei volti più noti della tv dell’epoca.

Nel 1994 inizia a lavorare con Mike Bongiorno grazie alla co-conduzione del Festival italiano 1994. Nasce così un vero e proprio sodalizio artistico che la vedrà al fianco del celebre conduttore in Bravo bravissimo, Premio Mozart, Fifa World Player ’95 e soprattutto La ruota della fortuna.

Storica la sua contestazione contro le pellicce animali durante una delle puntate dello show. La sua protesta ebbe una grande eco mediatica e fu uno dei primi casi di boicottaggio delle pellicce in tv.

La prima metà degli anni ’90 sono un periodo d’oro per Antonella Elia, tanto da diventare anche un’ospite frequente del Maurizio Costanzo show.

Antonella Elia tra televisione e teatro

Nel 1996 Antonella Elia lascia il nido Mediaset che l’ha resa celebre e spicca il volo verso nuove esperienze artistiche. Conduce Dritti al cuore su TMC 2 e si dedica alla recitazione teatrale. Nel 1997 però ritorna su Italia 1, questa volta come spalla di Claudio Bisio, per l’esordio del programma Zelig – Facciamo Cabaret. Nello stesso anno inizia a recitare anche per la fiction di Canale 5 Caro maestro.

Arriva in 1998 e dopo essersi nuovamente spostata su TMC, inizia a dedicarsi ad una serie di spettacoli teatrali che la impegneranno diversi anni. Nel 2002 ritorna su Canale 5 in qualità di attrice con il musical per la tv Gian Burrasca e di conduttrice, nuovamente al fianco di Mike Bongiorno.

In cerca di un nuovo slancio lavorativo, tra il 2002 e il 2004, Antonella decide di frequentare la Beverly Hills Playhouse di Los Angeles, un scuola per perfezionare le sue doti attoriali. Risalgono infatti a questo periodo le sue esperienze come figurante in grandi produzioni hollywoodiane con The Terminal e The Aviator, film grazie al quale conobbe Leonardo DiCaprio.

Antonella Elia: veterana dei reality

Tornata in Italia, oltre ad un’intensa attività in teatro ed una lunga serie di nuovi programmi, Antonella scopre il mondo dei reality. Inizia con L’isola dei Famosi: nel 2004 è concorrente, nel 2005 opinionista. Nel 2012 veste nuovamente i panni della naufraga e, questa volta, ne esce vincitrice.

Sempre in Rai, nel 2017 partecipa al reality Pechino Express dove, insieme alla sua inseparabile amica Jill Cooper, forma la squadra delle ‘caporali’. Nel 2018 è invece la volta del programma di Rai 1 Tale e Quale Show dove si cimenterà nel canto e nella difficile interpretazione di cantanti come Cristiano Malgioglio e Arisa.

Ritorna a Mediaset solo in anni recenti, ma lo fa col botto. Partecipa al Grande Fratello Vip 4 ed è una delle figure fisse di CR4 – La Repubblica delle Donne. Nel 2020 la sua relazione con Pietro Delle Piane finisce sotto i riflettori grazie alla partecipazione a Temptation Island per poi finire sulla poltrona dello studio di Alfonso Signorini come opinionista del GF Vip 5.

In questi anni, Antonella Elia ha fatto molto parlare di sé. Il suo atteggiamento a tratti docile, alle volte feroce, ha animato le cronache dello spettacolo e le sue dichiarazioni al vetriolo contro colleghi e concorrenti hanno alle volte fatto vacillare la sua permanenza nel mondo della tv. Ma di fatto oggi l’attrice, conduttrice e showgirl, ormai 58enne, è ancora uno dei volti più richiesti della tv. Ospite ricorrente da Barbara d’Urso e co-conduttrice della nuova edizione di Scherzi a parte, l’Elia sembra essere più attiva che mai.

Gli amori di Antonella Elia e la relazione con il fidanzato Pietro

Nonostante la relazione con Pietro Delle Piane (e indirettamente anche quella con l’ex Fabiano) sia diventata diventata di dominio pubblico, Antonella Elia è notoriamente molto riservata rispetto alla sua vita privata.

Su tutte le sue storie d’amore del resto incombe, come ha lei stessa confessato a Temptation Island, la paura di essere abbandonata, retaggio di un’infanzia segnata dalla morte di tutti i suoi legami affettivi. Ad ogni modo, la relazione con Pietro, seppur in maniera molto turbolenta, sembra andare avanti ancora oggi.

La relazione si era incrinata quando, durante la sua permanenza nella casa del GF Vip, si era parlato di un presunto ritorno di fiamma tra Pietro e l’ex Fiore Argento, sorella della nota Asia.

La frattura vera e propria avviva però con Temptation, tanto che i 2 escono single. I tentativi di Pietro di tornare con Antonella però sembrano aver funzionato e, dopo una lenta riconquista di fiducia, oggi la coppia sembra nuovamente felice anche se non si parla ancora di convivenza e, tanto meno, di matrimonio.

Antonella Elia e il rimpianto per non aver avuto figli

Antonella Elia è sempre stata uno spirito libero, devota alla carriera e alla bella vita. Nonostante ciò, durante la sua permanenza nella casa di Cinecittà, l’attrice si è aperta molto ed ha parlato della sua battaglia contro il tumore al seno e del suo più grande rimpianto, quello di non essere diventata madre.

Una mancanza di cui ha parlato anche a Verissimo: “Vivo il mio desiderio di maternità come un sogno, un po’ come sposarsi con l’abito bianco. Credo fortemente che una madre dovrebbe essere giovane. Scusate, mi vergogno perché mi sto commuovendo ma per me questo è un tema molto toccante.”

Inoltre, solo dopo 20 anni dal fatto, ha confessato di aver abortito volontariamente quando aveva 26 anni. Al settimanale Chi aveva raccontato: “Il mio più grande rimpianto? Un aborto a 26 anni. Non ne ho mai parlato ma è ora di liberarmi di questo peso.” Per poi proseguire: “Non volevo crescere un bimbo con un uomo con cui non avrei mai costruito nulla.”

Curiosità su Antonella Elia

Eccentrica e sopra le righe, Antonella Elia ha saputo ritagliarsi uno spazio esclusivo nella tv italiana e le sue ‘stranezze’ hanno incuriosito ancor più i fan. Per esempio, in occasione dei suoi 50 anni ha organizzato una festa a tema funebre. Gli invitati, rigorosamente in abito nero, dovevano salutarla facendole le condoglianze.

Ha inoltre dichiarato a Velvet Gossip di essere molto incuriosita dal rapporto con una donna, un’esperienza che non ha ancora avuto modo di provare ma che non esclude. Infine, estremamente gelosa ed orgogliosa del proprio aspetto fisico, si è sempre dichiarata contraria alla chirurgia estetica, una posizione netta, più unica che rara per un personaggio dello spettacolo.

Antonella Elia: nell’aria ci sono nuovi progetti?

Sempre impegnata tra tv e teatro, pare che la sua prossima avventura televisiva sarà nel programma di Italia 1 Back to School. Lo show nel quale diversi personaggi dello spettacolo sarebbero dovuti ritornare tra i banchi di scuola però è stato rimandato a data da definirsi. Le motivazioni riguardano il riassetto dei palinsesti Mediaset che, dopo il flop di Mistery Land, hanno subito nuovi aggiustamenti.