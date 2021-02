Siamo alle battute finali di quest’edizione del Grande Fratello Vip, ma le polemiche sembrano non placarsi. Rita Dalla Chiesa è nota per essere una persona molto schietta, diretta e sincera ed ha colto l’occasione di un’intervista per dire la sua sull’operato di Antonella Elia come opinionista e non è nemmeno la prima volta.

Rita Dalla Chiesa contro Antonella Elia, opinionista al Grande Fratello Vip

Proprio così infatti, non è affatto la prima volta che Rita Dalla Chiesa si scaglia contro Antonella Elia riservandole critiche molto severe. Intervistata recentemente dal settimanale Nuovo Tv, Rita Dalla Chiesa dice la sua circa le invettive di Antonella Elia che in più di un’occasione si sarebbe scagliata in maniera dura contro alcune concorrenti donne della Casa del Grande Fratello Vip: “Sembra che ce l’abbia con qualcuno, o probabilmente ce l’ha solo con se stessa – dichiara la Dalla Chiesa e aggiunge – Credo che nell’ultimo anno e mezzo lei abbia sofferto e continui a soffrire per Pietro Delle Piane. Ma non deve far pagare il suo personale momento di crisi alle altre donne“. Una nota di chiusa particolarmente forte e che verte sui trascorsi privati della Elia con Pietro Delle Piane con il quale ha partecipato a Temptation Island.

Le pesanti offese a Samantha De Grenet

Antonella Elia è un personaggio che divide per le sue esternazioni spesso dure e pungenti. Quest’anno ricopre il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip insieme a Pupo e in più occasioni ha dato dimostrazione del suo carattere peperino e indomabile.

L’opinionista si è guadagnata durissime critiche dopo gli insulti gratuiti rivolti a Samantha De Grenet, con la quale ha poi successivamente chiarito: la presa in giro per dei chili in più che nascondevano un problema di salute importante. Sono dovute arrivare persino le scuse del conduttore, Alfonso Signorini, alla De Grenet e al pubblico a casa per lo spettacolo indecoroso.

Rita Dalla Chiesa: “Rischia di rovinarsi la carriera“

La conduttrice, che in passato ha lavorato con la Elia, sembra non riconoscere più la collega e a proposito della questione De Grenet dichiara: “Conoscendo Antonella penso che ci sia rimasta male quando ha scoperto di aver urtato la sensibilità della De Grenet.

Ma pur avendo la possibilità di scusarsi non l’ha fatto”. Secondo la Dalla Chiesa, bisognerebbe far attenzione al peso delle parole che, pronunciate in pubblico, hanno tutt’altra valenza: “Certe parole o prese di posizione non le appartengono. Le consiglio di stare attenta perché rischia di rovinarsi la carriera”.

