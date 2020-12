Non solo il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip, ma anche il recente addio a Pietro Delle Piane. A Verissimo Antonella Elia si racconta a tutto tondo, spiegando i motivi dell’allontanamento dall’attore. “Io con Pietro non ci tonerò mai, ma continuerò ad amarlo“, confessa a Silvia Toffanin.

Antonella Elia: l’addio a Pietro Delle Piane

La vita di Antonella Elia si divide tra il successo in televisione e l’amarezza per una vita privata non sempre gratificante. Se al Grande Fratello Vip sta mostrando con profonda trasparenza il suo carattere schietto e a tratti pungente, nel privato le cose non sembrano procedere a gonfie vele.

Infatti, la showgirl ha annunciato di essersi lasciata con Pietro Delle Piane: la notizia, rivelata al reality a fine novembre, ha colto tutti di sorpresa.

L’amore con l’attore era stato messo a dura prova già la scorsa estate, quando parteciparono come coppia a Temptation Island Vip. Il loro viaggio nei sentimenti nel docu-reality di Canale 5 non ha però sortito l’effetto sperato e i due si sono detti addio al falò di confronto finale. A seguire tanti ripensamenti, riavvicinamenti ed allontanamenti, sino al ritorno di fiamma a inizio novembre.

Ancora una volta però, qualcosa è andato storto e l’incantesimo si è spezzato, pare definitivamente. A Verissimo l’ex ragazza di Non è la Rai si racconta a cuore aperto facendo luce su questo ennesimo addio.

“Mi ha spaccato il cuore“

In studio da Silvia Toffanin, Antonella Elia spiega spiega i motivi di questo addio, forse definitivo, a Pietro Delle Piane. La showgirl spiega: “L’ho perdonato un po’ di volte con grande piacere, perché per me lui ha rappresentato tanto.

Anche l’idea di un futuro, l’immaginazione di un cambiamento. Ho deciso che è finita, non per fare la figa e dire ‘L’ho lasciato’, ma è una decisione mia. Non ha superato la prova, ma non per fare quella che giudica e punisce, ma perché mi ha spaccato il cuore. La separazione per me è come strapparmi un braccio“.

Il mistero si infittisce perché la Elia non offre i reali motivi di questo allontanamento a quanto pare irrimediabile. Attraverso la curiosità della conduttrice, prova a sbilanciare e ad illustrare le ragioni dell’addio: “Ad un certo punto ho deciso che noi non andiamo d’accordo e che dopo 2 anni è inutile pensare che poi andremo d’accordo.

Nel suo cuore se tutto quello che ha detto è vero, io ci sono e ci sarò sempre, però non siamo adeguati e adatti a frequentarci, perché forse io non so prendere lui e lui non sa prendere, quindi si scatenano reazioni che vanno al di sopra dell’accettabile. Può capitare di litigare, ma non deve essere una regola“.

Escluso un ritorno di fiamma

Ma né Silvia Toffanin né la stessa Antonella Elia sembrano convinte di questo racconto.

La conduttrice prova ad insistere per scavare a fondo in questo mistero, dietro il quale si celerebbe qualcosa di più importante. Ma l’opinionista del Grande Fratello Vip è restia e, anzi, appare a tratti indecisa: “Sono confusa e infelice. Io con Pietro non ci tonerò mai, ma continuerò ad amarlo. Lui è perfetto e mi è piaciuto per quello che è, io in questi anni ho cercato di cambiarlo per farlo essere qualcosa che non è“.

L’unica certezza è l’esclusione da parte della Elia di ogni ipotetico ritorno di fiamma. I due hanno preso strade separate che, sebbene il bene reciproco, non sono destinate a ricongiungersi.

