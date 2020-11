I tanti tentativi di Pietro Delle Piane di riconquistare Antonella Elia sembrano essere andati a buon fine. La coppia, infatti, è stata vista a passeggio in atteggiamenti intimi, e l’attrice torinese ha dato qualche informazione in più sulla scelta di tornare insieme all’ex.

La separazione drammatica a Temptation Island

Quando sono approdati a Temptation Island, Antonella Elia e Delle Piane sembravano una coppia solida e in gran forma. A parte qualche malinteso, infatti, in molti li vedevano come una delle coppie più solide del reality.

Qualcosa, poi, è andato storto. Ad un bacio della Elia al proprio tentatore (anche se per gioco), Delle Piane ha risposto baciando la sua tentatrice – sul serio, però.

Sentendo i discorsi fatti dal fidanzato ad un altro concorrente, infine, la Elia si è sentita molto tradita, e in uno scoppiettante falò di confronto tutti i nodi sono venuti al pettine.

Uno scontro dal quale non ci sono stati superstiti. Furiosa verso il compagno, la Elia gli ha persino tirato uno schiaffo. E, poi, l’ha lasciato, decidendo di uscire dal reality da sola.

La riconquista: un’estate al mare per Elia e Delle Piane

Pietro Delle Piane, però, non si è dato per vinto.

La coppia, infatti, dall’uscita dalla trasmissione ha continuato a far parlare di sé. Quest’estate i due sono stati fotografati in spiaggia, anche se dai musi lunghi non sembrava avessero ancora fatto davvero pace.

Nonostante Antonella Elia sia stata messa in guardia da Sossio Aruta riguardo alle vere intenzioni di Delle Piane, la showgirl pare abbia deciso di riprovarci.

Così, il settimanale Chi ha visto i due fare una passeggiata insieme lungo le strade di Roma.

Spiegando la sua scelta di tornare insieme all’attore, Elia ha dichiarato al settimanale: “Se mi avete seguito a Temptation Island saprete che la mia storia con l’attore Pietro Delle Piane si era interrotta malamente. Ci stiamo frequentando di nuovo, ma in modo diverso: non conviviamo più e non ho rimesso il suo anello”.

Una scelta importante, ma fatta con i piedi di piombo. “Non so cosa succederà,” ha continuato la showgirl, “ma se torneremo assieme sarà in un altro modo. Lui sta facendo di tutto per riconquistarmi”.

Approfondisci

Tutto su Antonella Elia

GF Vip, il padre di Francesco Oppini attacca Antonella Elia: “Volgare”

GF Vip, Antonella Elia: “Alba Parietti gallina madre”.

La showgirl risponde