Si erano tanto amati e tanto “odiati”, tra le mura del Grand Fratello e il perimetro di Temptation Island, fino alla clamorosa rottura. E dopo mesi dal travagliato addio, Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sono visti di nuovo, in un faccia a faccia che ha aperto a un inaspettato capitolo per scelta della stessa showgirl.

Live – Non è la d’Urso: Pietro Delle Piane incontra Antonella Elia

Sono passati diversi mesi da quel “È finita” con cui Antonella Elia sembrava aver dato per definitivamente sepolta la sua storia d’amore con Pietro Delle Piane, dopo la delusione incassata durante la loro partecipazione a Temptation Island.

Il loro “viaggio nei sentimenti”, davanti alle telecamere del format, si era miseramente arenato su un addio denso di tensioni e amarezza.

Più volte lui aveva provato a riconquistarla, con tanto di ritorno di fiamma e di clamoroso annuncio finale sulla rottura. E il salotto di Live – Non è la d’Urso, nella puntata di ieri, 7 marzo, ha fatto da teatro a un confronto dall’esito inaspettato dopo la fine della loro relazione.

Pietro Delle Piane chiede scusa ad Antonella Elia

L’ex fidanzato di Antonella Elia ha parlato pubblicamente dei suoi sentimenti: “La separazione mi ha fatto ragionare e cambiare in meglio, credo.

Ti volevo chiedere scusa, perché non ho mai avuto l’opportunità dopo Temptation, ti chiedo scusa pubblicamente per quello che ho detto e chiedo scusa alle persone che si sono sentite offese dalle mie parole“.

Secondo l’attore, la sua condotta nel programma, anticamera di una profonda frattura di coppia, sarebbe stata determinata da un mix di condizioni: “Non voglio giustificarmi, ma era la prima volta che facevo un reality, ho aggredito per non essere aggredito. Ho fatto delle cose per fare spettacolo, l’ho fatto male, ho sbagliato… Ti ho spezzato il cuore, però ti assicuro che dai miei errori ho capito, sono sicuro di poter far bene se mi darai l’opportunità, vorrei uscire da qui con te“.

La decisione di Antonella Elia

La replica di Antonella Elia (dichiaratasi ancora innamorata appena pochi giorni fa, sulla sua poltrona di opinionista al GF Vip 5) è arrivata a stretto giro: “Io ho bisogno di te, ma per ora non torno a essere la tua fidanzata. Io ti voglio al mio fianco, ma non so ancora in che ruolo“.

Poi la rivelazione che ha spiazzato Barbara d’Urso: “Ci siamo baciati, è il mio tr***amico, è il mio amante“. Pochi secondi più tardi, davanti alle telecamere del famoso ascensore della trasmissione, un bacio appassionato ha sigillato il confronto.

Approfondisci

TUTTO SU ANTONELLA ELIA