Nuova ondata Covid in Cina, Shanghai blindata: milioni di persone in lockdown, saccheggi per assenza di cibo

Shanghai stretta nell’incubo lockdown, con 26 milioni di persone bloccate a casa per via delle restrizioni innescate dalla nuova ondata di Covid in Cina. I residenti sarebbero alle prese con una severa carenza di cibo e si sarebbero registrati saccheggi, mentre preoccupa l’aumento di contagi che attualmente si attesterebbe intorno ai 20mila al giorno. Scuole chiuse a Guangzhou, altra metropoli in allarme.

Nuova ondata Covid in Cina: Shanghai blindata, milioni di persone in lockdown

A Shanghai la situazione innescata dal ferreo lockdown per il Covid sarebbe piuttosto critica e non solo per l’importante aumento di casi registrato negli ultimi giorni.

Sui social, infatti, riferisce Ansa, molti residenti avrebbero denunciato difficoltà nel reperire beni di prima necessità, tra cui cibo, a causa delle enormi richieste e del ritardo nelle consegne.

Le attuali condizioni di vita nella città avrebbero prodotto notevole tensione, rabbia e preoccupazione tra la maggior parte dei circa 26 milioni di abitanti. Mancherebbero carne, riso e altri generi alimentari essenziali e anche i negozi online sarebbero praticamente senza forniture.

Shanghai è sotto pressione da parecchi giorni e in varie aree sarebbero stati registrati episodi di saccheggio.

I contagi avrebbero superato rapidamente la soglia dei 150mila e il governo avrebbe disposto la costruzione di diversi ospedali di emergenza. Scene già viste quando, nel 2020, la prima ondata della pandemia da Coronavirus scattò con effetto domino da Wuhan verso il resto del mondo.

Scuole chiuse a Guangzhou, Cina del Sud: il Covid blocca milioni di persone

C’è un’altra città cinese che da oggi, 11 aprile, vivrebbe una serie di ulteriori restrizioni per l’aumento di contagi in corso.

Si tratta di Guangzhou, metropoli della Cina del Sud dove è stata disposta la chiusura delle scuole con il ritorno della didattica a distanza per migliaia di studenti.

Negli asili locali, hanno spiegato le autorità, sarà sospesa l’ammissione di nuovi bambini e gli istituti di istruzione superiore saranno sotto “gestione chiusa”. Anche Guangzhou corre ai ripari con la costruzione di un ospedale d’emergenza, ubicato nel centro espositivo di Pazhou e destinato ad accogliere i pazienti Covid.