Cristina Marino pubblica uno scatto con Luca Argentero per il suo compleanno: la dolce dedica social

Oggi compie gli anni uno degli attori più amati dal pubblico italiano, Luca Argentero. Il “Doc” Andrea Fanti compie oggi la bellezza di 44 anni e la moglie, Cristina Marino, ne ha approfittato per fare gli auguri alla sua dolce metà anche sui social, scrivendo anche una dolcissima dedica che in queste ore ha fatto impazzire i fan della coppia.

Cristina Marino fa gli auguri al marito Luca Argentero con una dedica social

Tra le coppie più amate del panorama italiano c’è senz’altro quella formata da Luca Argentero e Cristina Marino, insieme ormai da ben 7 anni. I due si sono sempre mostrati molto uniti e innamorati, come hanno dimostrato anche oggi in occasione del compleanno dell’attore.

La donna ha infatti approfittato dell’occasione per condividere uno scatto insieme, allegando anche un’emozionante dedica che recita: “Auguri a mio marito. Auguri al padre di mia figlia. Auguri alla luce più potente che io abbia mai guardato. Buon compleanno amore mio“.

Parole che hanno ovviamente attirato l’attenzione dei fan, corsi sul profilo di Cristina per fare gli auguri al “Doc” più amato del piccolo schermo.

Luca Argentero e Cristina Marino: il primo incontro e il matrimonio dopo la nascita di Nina Speranza

Luca Argentero e Cristina Marino si sono conosciuti nell’ormai lontano 2015 sul set di Vacanze ai Caraibi e tra loro è scattata subito la scintilla.

Nel maggio del 2020 la coppia ha annunciato la nascita di Nina Speranza, la loro prima figlia.

Pochi mesi più tardi la coppia ha deciso di sposarsi e anche in quell’occasione hanno condiviso sui social un dolcissimo scatto insieme lasciandosi anche andare a qualche piccolo commento che ha emozionato i fan.

Negli anni Luca e Cristina hanno dimostrato di essere una coppia molto solida e non sono mancate le interviste in cui hanno speso parole al miele nei confronti dell’altro.

Subito dopo la nascita della bimba, infatti, la donna è tornata in tv per fare una sorpresa ad Argentero e spendendo anche bellissime parole nei suoi confronti: “Luca è nato per essere padre. Rientra in una categoria secondo me rara di papà ‘mammo’. È il maestro di cambio di pannolini, del bragnetto, delle pappe… Gioca tantissimo con sua figlia“.