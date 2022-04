Martina Valdes e Blanco: su Instagram l’indizio sulla loro presunta relazione dopo l’attacco di un hater

Ad oggi Blanco e Martina Valdes non hanno ancora commentato i rumor sulla loro presunta relazione, ma un indizio social spuntato in queste ore potrebbe aver fatto chiarezza in merito.

Da poco più di un mese si discute della nuova fiamma di Blanco, pizzicato in discoteca con una ragazza di nome Martina Valdes. Ad oggi nessuno dei due ha confermato la relazione ufficialmente, ma nelle ultime ore è spuntato un indizio social che ha attirato l’attenzione degli esperti di gossip perché potrebbe rappresentare la prima vera prova della loro relazione.

Martina Valdes e Blanco starebbero insieme: l’indizio social

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo, Blanco ha fatto parlare a lungo di sé per una presunta crisi con la fidanzata Giulia Lisioli, ipotesi successivamente avvalorata dal fatto che il cantante è stato pizzicato in discoteca in compagnia di una ragazza di nome Martina Valdes.

Ad oggi non ci sono però né Riccardo Fabbriconi (nome all’anagrafe dell’artista) né la nuova fiamma hanno commentato la notizia e confermato la loro relazione. Nelle ultime ore tuttavia la ragazza ha attirato l’attenzione sui social per una risposta piccata ad un’hater – che sembra confermare anche i rumor su di loro.

Un’utente TikTok ha condiviso in queste ore un video del concerto di Blanco, momento in cui si è lasciata andare ad una frecciatina nei confronti di Martina. Facendo uno zoom ha infatti immortalato la ragazza, che in quel momento non sembrava esattamente presa dalla performance del suo fidanzato; su questa base l’utente ha scritto: “Che tristezza, perennemente ferma ed imbronciata, ma comm s faaaaaa“.

In molti sono corsi a difendere la Valdez, affermando che ci potrebbero essere moltissimi motivi per cui in quel momento non sembrava serena o sorridente: “Vabbè rega ma che ne sapete di cosa stia passando una persona” si può leggere sotto il video, mentre qualcun altro fa notare che “Magari le era arrivato un messaggio che l’ha fatta stare male, ha avuto una giornata difficile” e che non è giusto giudicare in modo così insistente.

Come fanno notare sul sito Very Inutil People, tra i numerosi commenti al contenuto social, sarebbe apparso anche quello della stessa Martina, che avrebbe riposto piuttosto seccata: “Sicuramente potevo andare sul palco a baciarlo mentre lavorava davanti a tutti, dai su, per favore!

“. A tutti gli effetti questa è la prima volta che la ragazza si espone per commentare e, con le sue parole, sembra aver anche confermato che effettivamente tra i due ci sarebbe del tenero.

Chi è Martina Valdes, la presunta fidanzata di Blanco dopo Giulia Lisioli

Da circa un mese, dunque, si parla della presunta crisi tra Giulia Lisioli e Blanco a causa di alcune risposte che il ragazzo avrebbe dato durante le sue interviste successive alla vittoria al Festival di Sanremo.

Poco dopo si sono diffusi a macchia d’olio alcuni rumor su una nuova fiamma per l’artista, che sarebbe stato avvistato in discoteca in compagnia di un’altra ragazza.

Si tratta di Martina Valdes, ballerina originaria di Desenzano del Garda (stessa città natale di Riccardo Fabbriconi). La ragazza vivrebbe a Salò e al momento lavora per la Mamacita Club, un’organizzazione che si occupa di eventi in discoteca su tutto il territorio italiano.