Bonus affitti giovani, l'agevolazione è valida anche nel caso si prenda solo una stanza: come funziona %

Tra i bonus previsti dalla legge di Bilancio 2022 c'è anche quello per l'affitto delle case per gli under 31, valido non solo per un intero immobile ma anche per una singola stanza.

Con la legge di Bilancio 2022 sono state introdotte anche alcune agevolazioni per i più giovani, soprattutto per quanto riguarda l’acquisto o l’affitto di un immobile. È stato attivato infatti il cosiddetto “bonus affitti giovani” che agevola i giovani under 31 durante la stipula del contratto di locazione. Tra le varie opzioni valide, vale la pena soffermarsi sulla possibilità per i richiedente di usufruire dell’agevolazione anche per l’affitto di una singola stanza. Come funziona e quali sono i requisiti per accedere al bonus.

Bonus affitti giovani 2022, il richiedente può usufruirne anche per una singola stanza

A dicembre è stata approvata la legge di Bilancio per il 2022 e sono state introdotte una serie di agevolazioni – soprattutto per i più giovani.

Tra queste vi è anche il bonus affitti giovani, che prevede la possibilità di richiedere una detrazione sull’imposta di affitto per tutti i giovani che non hanno ancora compiuto 31 anni e abbiano un reddito inferiore a 15.493,71 euro.

Ciò su cui vale la pena soffermarsi, però, è la possibilità per il richiedente di accedere al bonus anche nel caso in cui prenda in affitto solamente una porzione della casa, ad esempio una stanza. Nel caso in cui il contratto sia stipulato da più conduttori, solo chi presenta i requisiti minimi potrà accedere alla detrazione – nel caso in cui, ad esempio, siano affittare più stanze a diversi soggetti.

L’agevolazione, valida al massimo per 4 anni dalla stipula del contratto di locazione, sarà pari al 20% dell’ammontare totale dell’affitto – con una soglia minima fissata a 991,60 euro (anche nel caso in cui il quinto dell’affitto sia più basso).

Vale la pena sottolineare, però, che si può usufruire anche solo di una porzione del bonus; se il richiedente ha compiuto 31 anni in data 30 giugno 2022 e ha sottoscritto il contratto in data precedente e rispetta i limiti sul reddito, ha il diritto di richiedere la detrazione per tutto il periodo d’imposta del 2022.

Bonus 2022: tutte le novità introdotte dalla legge di Bilancio

Per il prossimo anno, dunque, sono state introdotte una serie di agevolazioni per i cittadini con l’Isee basso. Partendo da già citato bonus affitti giovani, si passa poi alle detrazioni per l’acquisto della prima casa – valido per chi ha meno di 36 anni e con reddito inferiore a 40.000 euro. Con questo strumento è possibile richiedere un mutuo non superiore ai 250.000 euro (non sarà quindi valido per le abitazioni di lusso).

Previsto inoltre anche un bonus per le bollette – valido per tutte le famiglie con Isee che va dagli 8 ai 12mila euro – l’assegno unico (dedicato ai genitori con figli a carico che non abbiano ancora compiuto 21 anni) e il bonus nudo (per quanto riguarda le rette mensili per i figli più piccoli).