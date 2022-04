Cadavere decapitato e trovato in un borsone lungo il Po: diffuse le foto e l’appello della polizia

Il Po ha restituito un cadavere chiuso in un borsone con la testa e le mani mozzate. I carabinieri hanno diffuso le foto degli abiti indossati dalla vittima per poterne rintracciare l’identità: le immagini e il macabro ritrovamento.

Cadavere ritrovato in un borsone a Occhiobello, diffuse le foto degli abiti indossati dalla vittima

Il borsone da palestra è stato ritrovato il 4 aprile lungo il fiume Po, nei pressi del parco della rotta in via Malcantone a Occhiobello. Avvistato da un dipendente dell’Aipo, l’Agenzia Interregionale per il fiume Po, durante i controlli e i monitoraggi degli argini, aveva attirato la sua attenzione perché ne fuoriuscivano abiti colorati e un odore molto forte.

L’uomo ha richiesto immediatamente l’intervento dei carabinieri, che oggi hanno diffuso le foto degli abiti trovati addosso al cadavere, appartenente a una donna, nella speranza di poter risalire alla sua identità. Se qualcuno dovesse riconoscerli, l’invito dei carabinieri di Rovigo è di contattarli subito.

Cosa è emerso dai primi esami effettuati sul corpo ritrovato in un borsone lungo il Po

Le prime ipotesi sull’identità del corpo ritrovato nel borsone si sono concentrate su Isabella Noventa, uccisa a 55 anni nel 2016, su Samira El Attar uccisa a 43 anni dal marito nel 2019 e infine su Saman Abbas, scomparsa nel 2021, ma non si è esclusa neanche la pista di Andrea Alice Rabucic, scomparsa a 27 anni il 12 marzo.

I primi esami del DNA effettuati sul corpo non hanno però permesso di ottenere un quadro completo sull’identità della vittima, ritrovata con mani e testa mozzate. Le uniche certezze in mano agli inquirenti sono la giovane età della vittima e la carnagione bianca.

Considerando che il borsone è stato a lungo a contatto con l’acqua, lo stato di decomposizione del corpo sembra evidenziare che la morte sia avvenuta di recente, forse causata da un’arma da taglio, e questo fatto potrebbe escludere alcune delle identità finora ipotizzate.

Le indagini potrebbero presto concentrarsi sulla ricerca di donne che non figurano formalmente nell’elenco delle persone scomparse. L’ipotesi su cui si concentrano le indagini è quella di omicidio e non si esclude nessuna pista.

Le immagini diffuse dai Carabinieri di Rovigo degli abiti indossati dalla vittima