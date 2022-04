Le Iene, un nuovo appuntamento condotto da Belen e Mammucari: le anticipazioni e gli ospiti

Mercoledì 13 aprile 2022 su Italia1 a partire dalle ore 21:20 va in onda una nuova puntata de Le Iene. La trasmissione sarà condotta nuovamente da Belen Rodriguez e Teo Mammucari, ai quali si aggiungono gli le spalle comiche Max Angioni ed Eleazaro Rossi e gli interventi di numerosi inviati in giro per il mondo come Joe Bastianich. In studio arriveranno poi i nuovi attesi ospiti del programma come l’influencer italoamericana Soleil Sorge ed il cantante Sangiovanni. Per quanto riguarda gli argomenti di puntata ampio spazio sarà dedicato alle atrocità del conflitto in Ucraina con le immagini inedite del dramma di Bucha.

Le Iene: la decima di stagione

Le Iene vanno in onda su Italia1 mercoledì 13 aprile 2022 con la coppia formata da Teo Mammucari e Belen Rodriguez. I due saranno al centro dello studio per lanciare i servizi della trasmissione che saranno intervallati dalle presenze pungenti e divertenti di Max Angioni ed Eleazaro Rossi.

Tra i tanti ospiti che condiranno il decimo appuntamento stagionale spiccano Soleil Sorge, rimasta vittima di uno scherzo settimana scorsa organizzato dalla redazione e da Nicolò De Devitiis, ed il cantante Sangiovanni.

Le Iene: i servizi e gli argomenti della puntata

Come riportato dal sito ufficiale della trasmissione, tra i tantissimi servizi di puntata troverà spazio quello realizzato da Joe Bastianich in Perù per portare il suo contributo al dibattito sull’aspetto medico-scientifico di alcune sostanze psichedeliche come l’Ayahuasca.

Con Matteo Viviani il programma si occuperà del massacro di Bucha, mostrando al pubblico alcune immagini raccapriccianti ed inedite scattate da una fotografa ucraina sui luoghi della strage. Restando in tema del conflitto scoppiato in Ucraina, dopo l’iniziativa di alcune influencer russe che, munite di forbici e cesoie, hanno distrutto borse di marca europea, Nina Palmieri ne intervista una e la mette a confronto con un’influencer ucraina.

Gaetano Pecoraro raccoglie i pareri di Toni Capuozzo, Carlo Freccero e Angelo Guglielmi sul tema della libertà d’opinione in tv e sui compensi e le dinamiche delle ospitate fisse nei talk show.