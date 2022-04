Lo show di Pio e Amedeo previsto per maggio non va in onda: la decisione di Mediaset e cosa succede ora

Arriva a sorpresa la notizia che Pio e Amedeo non andranno in onda su Canale 5 nel prossimo mese di maggio. Cosa c'è dietro la scelta di Mediaset e quando torneranno in tv.

Il ritorno in televisione dello show irriverente dei due comici foggiani sembrava essere molto vicino ma qualcosa ne ha bloccato la programmazione. I fan di Emigratis dovranno attendere ancora un po’ per lo sbarco della trasmissione su Canale 5, con le nuove avventure di Pio e Amedeo che al posto di andare in onda il prossimo maggio saranno posticipate ancora per molto. Le nuove avventure del duo, delle quali vi avevamo dato una anticipazione poco tempo fa, dovrebbero infatti andare in onda nel prossimo autunno e dovrebbero trovare posto sull’ammiraglia della Mediaset come ben noto.

Slitta il ritorno di Emigratis: quando rivedremo Pio e Amedeo

La coppia comica reduce dalla chiacchierata esperienza di Felicissima Sera aveva deciso di ritornare in pista sui canali Mediaset con il proprio cavallo di battaglia.

Il ritorno annunciato di Emigratis aveva fatto felici i fan di vecchia data di Pio e Amedeo ma sembra che i telespettatori debbano fare i conti con i cambi di programmazione delle reti.

Sbirciando tra i listini di Publitalia ’80 del prossimo mese di maggio, quando sarebbe dovuta andare in onda la trasmissione, è balzato subito agli occhi l’assenza del titolo che sarebbe dovuto campeggiare su Canale5.

I motivi della scelta non sono stati resi noti ma da quello che risulta il programma dovrebbe comunque valicare il confine di Italia1 per prendere posto nel palinsesto della rete ammiraglia.

Il primo periodo utile per vedere lo show di Pio e Amedeo diventa quindi quello del prossimo autunno.

Verosimilmente la scelta di temporeggiare della Mediaset è data dal fatto che i due comici foggiani stiano ancora scorrazzando in giro per il mondo andando a caccia di vittime da spolpare fino all’osso.

Viola come il mare slitta come Emigratis: i fan di Can Yaman devono attendere

Lo stesso destino toccato ad Emigratis riguarda anche uno dei titoli più attesi dai fan delle fiction italiani.

Quello che doveva essere l’atteso ritorno sugli schermi di Canale 5 per Can Yaman e Francesca Chillemi non si realizzerà nel mese di maggio. Anche fiction dovrebbe sbarcare sul canale sul canale il prossimo autunno.