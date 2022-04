Miriana Trevisan diffida alcuni concorrenti del Grande Fratello: “Era inevitabile”, chi sono i vip coinvolti

È passato ormai un mese dalla fine della sesta edizione del Grande Fratello Vip ma sembra che alcune polemiche siano destinate a durare ancora a lungo. Lo dimostra l’ultima intervista di Miriana Trevisan, momento in cui l’ex gieffina è tornata sulle diffide ad alcuni concorrenti che erano già state annunciate prima della sua eliminazione dal reality show.

Miriana Trevisan ha diffidato alcuni ex gieffini: arriva la conferma

Il Grande Fratello Vip si è concluso il 14 marzo e circa una settimana prima Miriana Trevisan è stata eliminata dal reality show. Un lasso di tempo in cui, in realtà, alcune polemiche non hanno mai smesso di alimentarsi, soprattutto per quanto riguarda la showgirl.

Questa volta però non si tratta della sua rottura con Biagio D’Anelli (che ha monopolizzato l’attenzione per diversi giorni) ma del suo rapporto con gli altri gieffini della sesta edizione del programma.

Nel corso di una recente intervista con il settimanale Chi, la Trevisan è infatti tornata sull’argomento – rivelando di avere uno splendido ricordo di Gianmaria Antinolfi, Sophie Codegoni e delle sorelle Selassié. Con altri, invece, i rapporti non sono affatto sereni e, anzi, la donna ha rivelato di aver anche diffidato ben tre ex concorrenti del GF Vip.

Si tratta di Giacomo Urtis, Soleil Sorge e Katia Ricciarelli – che nella Casa avrebbero fatto delle dichiarazioni piuttosto compromettenti su Miriana: “Li ho diffidati ed era inevitabile. È stato Pago a muoversi immediatamente, tra l’altro so che, in quel frangente, si è parlato anche con Alfonso Signorini, che ha capito il momento e lo ringrazio” ha raccontato la showgirl.

Miriana Trevisan diffida Giacomo Urtis, Soleil Sorge e Katia Ricciarelli

Nel corso dell’intervista, Miriana spiega inoltre: “Mio figlio a scuola il giorno dopo quelle parole, che non voglio ripetere, non è stato bene e non ha avuto un bel trattamento.

Sentirmi definire “prostituta” (perché questo hanno fatto capire) da persone come Giacomo Urtis che raccontava di avere una storia a sera con uomini ricchi e poi sorrideva, da Katia che è stata per anni con un uomo sposato che aveva famiglia e figli, da Soleil che nella vita ha avuto una storia dentro un matrimonio, quello tra Alex e Delia, e ha umiliato il suo ex fidanzato, Gianmaria Antinolfi, proprio su regali e sui soldi, rinfacciando ogni cosa, non lo accetto”.

Miriana Trevisan, cos’è successo nella casa del Grande Fratello Vip

Sembra insomma che Miriana Trevisan non abbia intenzione di lasciar correre sulle parole pronunciate da Giacomo, Soleil e Katia al Grande Fratello Vip.

Ma cos’hanno detto i tre ex gieffini in questione tra le mura della casa più spiata d’Italia? In quell’occasione il primo aveva rivelato alla Sorge di conoscere particolari piuttosto scottanti sulla vita privata della showgirl: “Poi quando usciamo da qua, ti racconto cosa ho visto in questi anni, perché io la conosco, ma cosa ho visto prima di entrare qua – aveva rivelato alla coinquilina – Da un mio amico si è fatta comprare delle scarpe da 20, 30mila euro… Li intorpidisce, poi li fa fuori“.

Per quanto riguarda la Ricciarelli, invece, la soprano aveva avanzato alcuni dubbi sul modo di essere madre della Trevisan affermando: “E tu saresti una madre? E allora stai attenta a come ti comporti“. Parole che avevano immediatamente attirato l’ira di Pago (l’ex di Miriana Trevisan con cui ha avuto il figlio Nicola), che aveva già promesso di agire per vie legali contro i responsabili. In quel momento però aveva anche spiegato che le mosse successive sarebbero poi toccate alla showgirl – che a quanto pare non si è tirata indietro.