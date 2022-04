Regole Covid a Pasqua, dove sono obbligatori Green Pass e mascherine: le misure per trasporti, bar e ristoranti

Bar, ristoranti, trasporto: tutte le regole su Green Pass base, rafforzato e l'obbligo di mascherina FFP2 contro il Covid-19 in Italia per le feste di Pasqua 2022.

L’Italia si prepara a vivere la sua prima Pasqua “libera” dopo i due anni di pandemia da Covid-19: restano in vigore ancora molte regole e la necessità di essere in possesso del Green Pass, base o rafforzato a seconda dell’attività, ma rispetto a 2020 e 2021 le feste di quest’anno permettono molta più libertà di movimento e di svago. Nel dettaglio, quali sono le regole per bar, ristoranti, trasporti e molto altro.

Green Pass base e rafforzato a Pasqua 2022: dove serve la certificazione verde

Dal 1 aprile 2022 sono già cambiate molte misure per la gestione della pandemia da Covid-19 in Italia: le maglie sono state allentate e si va sempre più verso un’estate in cui potrebbero essere rimosse le restanti limitazioni.

Per il momento, però, i cittadini sono tenuti a essere in possesso del Green Pass base o rafforzato per certe attività. Nello specifico, la certificazione verde “super” ottenibile tramite vaccinazione o guarigione servirà fino ancora per:

Cinema, teatri e palazzetti dello sport

e palazzetti dello sport Piscine, palestre , sport di squadra e centri benessere al chiuso

, sport di squadra e centri benessere al chiuso Spogliatoi e docce

Centri culturali, sociali e ricreativi

Feste al chiuso , sale da ballo e discoteche

, sale da ballo e discoteche Sale gioco, scommesse, bingo e casinò

Convegni e congressi

Strutture sanitarie

Il Green Pass base ottenuto tramite tampone negativo invece servirà anche a Pasqua 2022 per:

Bar e ristoranti , ma solo al chiuso

, ma solo al chiuso Trasporto pubblico e privato: aerei, treni, navi e traghetti (esclusi i collegamenti nello Stretto di Messina e le Isole Tremiti)

(esclusi i collegamenti nello Stretto di Messina e le Isole Tremiti) Spettacoli all’aperto

Colloqui in carcere

Concorsi pubblici, corsi di formazione pubblici e privati

Stadi

Infine, dal 1 aprile è stato già rimosso l’obbligo di Green Pass, base o rafforzato, per una serie di attività. Si potrà accedere senza guarigione, vaccinazione o tampone a:

Negozi

Uffici pubblici (poste, banche)

Alberghi e attività correlate (bar e ristoranti, palestre e piscine, centri benessere riservati ai clienti)

(bar e ristoranti, palestre e piscine, centri benessere riservati ai clienti) Trasporto pubblico locale e privato (locale e regionale, taxi e NCC)

e privato (locale e regionale, taxi e NCC) Bar e ristoranti all’aperto o per l’asporto

o per l’asporto Strutture sanitarie veterinarie

Sport all’aperto e impianti sciistici

e impianti sciistici Centri termali e culturali all’aperto

Mostre e musei

Cerimonie civili e religiose

Mascherina all’aperto e al chiuso: dove è obbligatoria la FFP2 a Pasqua

L’altra misura ancora in vigore è quella della mascherina per alcune attività. Per limitare la diffusione del Covid-19 in Italia, la normativa prevede l’obbligo di indossare una mascherina in tutti i luoghi al chiuso almeno fino al 30 aprile 2022, Pasqua compresa, quindi.

In specifiche situazioni, inoltre, è fatto obbligo indossare una FFP2:

Cinema, teatri, concerti e locali con musica dal vivo (all’aperto e al chiuso)

e locali con musica dal vivo (all’aperto e al chiuso) Eventi e competizioni sportive (all’aperto e al chiuso)

Accesso a voli commerciali, navi, traghetti, treni interregionali, autobus e pullman di linea, ma anche trasporto pubblico locale e regionale, mezzi scolastici, funivie, cabinovie e seggiovie

treni interregionali, e pullman di linea, ma anche trasporto pubblico locale e regionale, mezzi scolastici, funivie, cabinovie e seggiovie Persone in auto-sorveglianza dopo aver avuto un contatto stretto con un positivo al Covid-19

Per altre attività, invece, basterà una mascherina chirurgica o superiore come capacità di protezione:

Bar e ristoranti (spostandosi dal proprio posto)

(spostandosi dal proprio posto) Attività turistiche e ricettive

Musei, mostre, circoli culturali

Convegni e congressi

Centri benessere

Non è necessario invece indossare nessun tipo di mascherina mentre si effettua attività sportiva, si mangia o si beve, mentre si balla in discoteca e sale da ballo o se si rientra nelle categorie esenti – bambini sotto i 6 anni, persone con invalidità o patologia e relativi operatori.