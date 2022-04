Amedeo Goria paparazzato insieme alla sua nuova fiamma. A Pomeriggio 5 il confronto con la ex Vera Miales

Alcuni scatti mostrano Amedeo Goria paparazzato in dolce compagnia di una donna che non è Vera Miales. Il confronto tra i due ormai ex fidanzati è avvenuto in tv. Le loro parole.

Amedeo Goria sembra essersi lasciato alle spalle la sua storia d’amore con Vera Miales. L’ex concorrente del GfVip è, infatti, stato paparazzato in un ristorante in compagnia di un’altra donna. Vera Miales ne è venuta a conoscenza e i due ormai ex fidanzati hanno avuto un confronto in tv.

Amedeo Goria paparazzato con un’altra donna

A lanciare lo scoop è Novella 2000 che sul suo nuovo numero ha pubblicato alcuni scatti in cui si vede Amedeo Goria in un noto ristorante di Milano in compagnia di una donna che non è Vera Miales. I due fotografati si mostrano in atteggiamenti intimi e complici, le foto suggeriscono che Goria abbia ritrovato la felicità con un’altra donna che non è Vera.

Ma chi è la dolce compagnia del giornalista in questi scatti? Come sostiene Novella 2000, lei è Deola Godini.

Deola Godini: chi è la nuova fiamma di Amedeo Goria

Classe 1998, Deola Godini è nata a Treviso e sul suo profilo Instagram in cui è seguita da 90mila persone, si descrive come conduttrice tv (per lo più di Sky). Durante la sua carriera, iniziata con concorsi di bellezza in Veneto, però, è stata anche fotomodella e organizzatrice di eventi, in seguito è passata al mondo della tv e ai social.

Vera Miales e Amedeo Goria: il confronto

Vera Miales, una delle recenti Pupe de La Pupa e Il Secchione Show di Barbara d’Urso, è venuta a conoscenza della nuova fiamma del suo ormai ex fidanzato durante la puntata di mercoledì 13 aprile di Pomeriggio 5.

In tale occasione l’ex Pupa ha avuto un faccia a faccia con Amedeo Goria e i due hanno potuto confrontarsi direttamente.

Amedeo Goria inizia così il suo discorso: “Quando sei uscita (da La Pupa e Il Secchione Show, ndr) hai aspettato ben 23 ore prima di chiamarmi. Tu hai fatto passare addirittura un giorno, io non ti ho chiamato perché volevo capire che intenzioni avevi“.

Vera Miales ha quindi spiegato di aver voluto prendere “una pausa di riflessione” da tutto, inoltre, però, ha dichiarato: “Un fidanzato non va a baciare altre donne”.

In seguito Amedeo Goria ha spiegato come si sono conosciuti lui e Deola: “L’ho conosciuta durante un concerto di Guenda (sua figlia, ndr) a San Marino, poi era a Milano e ci siamo visti”. Il destino dei due sembra scritto.