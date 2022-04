“Si accettano miracoli” di e con Alessandro Siani stasera su Rai 2: trailer, trama e chi è la cantante del film

Su Rai2 continuano i giovedì all’insegna dei film dell’apprezzato napoletano Alessandro Siani. Il comico torna nella doppia veste di attore e regista nella pellicola Si accettano miracoli in onda sul canale della televisione pubblica nella prima serata di giovedì 14 aprile 2022 dalle ore 21:20. Qui interpreta Fulvio, un manager licenziato e finito nei pasticci per la sua non curanza che viene affidato al fratello ben più responsabile, il parroco interpretato da Fabio De Luigi che gestisce una chiesa in un paesino della provincia italiana. Sarà qui che Fulvio troverà uno stratagemma per tirare su le casse del paese ed attirare fedeli.

Si accettano miracoli: le curiosità ed il cast del film

Si accettano miracoli è una commedia del 2015 diretta ed interpretata da Alessandro Siani che giunge al cinema dopo il successo inaspettato della sua prima fatica dietro la cinepresa con il film Il principe abusivo del 2013.

Al fianco del comico napoletano che interpreta il protagonista vi sono anche Fabio De Luigi, la cantante ed attrice Serena Autieri, il simpatico caratterista Salvatore Misticone che qui si ritrova a collaborare nuovamente con Giacomo Rizzo, spalla esemplare in Benvenuti al Sud, ed anche Camillo Milli, attore recentemente scomparso nonché iconico presidente della Longobarda del film L’allenatore nel pallone.

Si accettano miracoli: la trama della commedia

Fulvio è un manager che è stato licenziato che si ritrovare a doversi reinventare dopo esser finito nei pasticci.

Per essere aiutato viene affidato ad una sorta di custodia del fratello, un parroco di una piccola chiesa diroccata in un paesino della provincia italiana dimenticato anche da Dio.

Fulvio non avrà voglia di fare nulla, odiando quei posti così fuori dalla sua concezione, fino a che per ravvivare l’ambiente non si inventa “un miracolo”.

La comunità in crisi di fondi riesce così a ripartire con un simpatico inganno e riuscendo ad attirare fedeli e turisti da tutta Italia.