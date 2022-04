Livio Cori, chi è il fidanzato di Anna Tatangelo: gli esordi del rapper e la relazione con la cantante

Da poco più di un anno Livio Cori fa coppia fissa con Anna Tatangelo, relazione finita subito al centro dell'attenzione. Chi è il rapper e come ha conosciuto la sua dolce metà.

Senz’altro Livio Cori ha fatto parlare moltissimo di sé per la sua relazione con Anna Tatangelo, su cui gli esperti di gossip hanno a lungo discusso. Il ragazzo però è anche un noto rapper e attore napoletano, con un curriculum di tutto rispetto alle spalle. Come ha esordito nel panorama musicale italiano e come ha conosciuto la sua dolce metà.

Livio Cori, gli esordi nel mondo della musica e l’attività da attore

Livio Cori ha una lunga carriera alle spalle, dal momento che ha iniziato quando era ancora molto giovane. Nato a Napoli nel 1990, ha iniziato a scrivere i primi testi all’età di 15 anni.

Nel 2008 sono iniziate le prime collaborazioni con i big dell’ambiente rap, in particolare con Ghemon – con cui ha realizzato il celebre brano Tutta la notte.

Ben presto però decide di entrare anche nel mondo della recitazione ed entra a far parte del cast della terza stagione di Gomorra. Il suo impegno per la serie tv però si è esteso anche in qualità di cantante, dal momento che ha firmato anche parte della colonna sonora (realizzando il brano Surdat).

Livio Cori e la sua storia con Anna Tatangelo: come si sono conosciuti

Nonostante, dunque, sia un artista affermato e abbia avuto modo anche di esordire nel mondo della recitazione, in molti lo conoscono per la sua relazione con la collega Anna Tatangelo.

La coppia è stata al centro dell’attenzione fin da subito – nonostante la donna abbia provato a tenersi lontana dai gossip. Non si può infatti dimenticare che circa un anno fa la cantante aveva reagito male alle prime indiscrezioni sul suo rapporto con Cori, soprattutto per il modo in cui alcuni giornali avevano riportato la notizia.

Dopo mesi di indiscrezioni sul loro flirt, però, alla fine la cantante ha rotto il silenzio e si è lasciata andare a qualche rivelazione sulla sua dolce metà.

Stando alle sue stesse dichiarazioni, i due si sono conosciuti al Festival di Sanremo del 2019 – momento in cui Livio si era presentato in coppia con Nino D’Angelo (cantando il brano Un’altra luce).

La stessa Tatangelo, da quel momento, ha iniziato a parlare più serenamente della sua relazione con Cori, rivelando anche di essere rinata proprio grazie all’amore che prova nei confronti di Livio: “Livio è una persona che mi fa stare bene, mi ha cambiato. È la luce che ci voleva nella mia vita“.