Fedez vuole mettere Chiara Ferragni su OnlyFans e dice: “Poi magari i soldi li dà in beneficienza”

Ci sono moltissimi motivi per cui Fedez è diventato tra i personaggi pubblici più chiacchierati di sempre. Al di là del suo lavoro, il rapper ha più volte dimostrato di sapersi mettere in gioco con opinioni molto spesso discusse da colleghi e altri volti dello spettacolo. Senz’altro a giocare a suo favore è anche il modo di parlare degli argomenti più complessi e spinosi, che affronta sempre con una buona dose d’ironia.

In queste ore è tornato al centro dell’attenzione per una particolare dichiarazione fatta nel suo podcast, il Muschio Selvaggio, momento in cui ha scherzato sulla possibilità di pubblicare su Only Fans le foto dei piedi di Chiara Ferragni.

Il particolare gesto però avrebbe anche una nobile motivazione.

Fedez scherza sulla possibilità di pubblicare le foto dei piedi di Chiara Ferragni

Nell’ultima puntata del suo podcast, Muschio Selvaggio, Fedez ha intervistato Belen Rodriguez e ne ha approfittato per parlare anche di Fabrizio Corona e dell’ossessione che quest’ultimo avrebbe nei confronti del rapper.

Non è stato però l’unico argomento di discussione e, tra i tantissimi che sono usciti fuori nel corso della chiacchierata, vale la pena citare anche quello fatto dall’artista su Only Fans, un sito web che offre intrattenimento tramite pagamento.

Il cantante parlando del portale ha scherzato sulla possibilità di intraprendere un’iniziativa molto particolare: “Belén tu hai Only Fans? – ha dapprima chiesto l’artista all’ospite – Io e mia moglie ne abbiamo parlato. Lei potrebbe pubblicare solo foto dei piedi. Non dei nostri piedi insieme, solo di quelli di Chiara. Poi magari i soldi li dà in beneficenza” ha spiegato subito dopo il ragazzo.

Belen Rodriguez e Fedez scherzano su Only Fans: cos’è successo

La risposta della Rodriguez alle parole di Fedez non si è fatta certo attendere, anche se la showgirl si è mostrata perplessa: “Il ricavato dei feticisti intendi?

La perversione potrebbe diventare una cosa positiva“. La donna ha poi rivelato di non avere idea di cosa sia il sito citato dall’artista.

“È un po’ più spinto di Instagram. Puoi fare anche dei nudi artistici” ha risposto il rapper alla sua ospite. A quel punto Belen ha commentato ironicamente aggiungendo ironicamente: “Ah, io sarei miliardaria. Però, ormai dopo due parti. E per vedere il materiale devono pagare? Dovrei farlo? No, già mi stressa Instagram. Non ce la posso fare“.

Successivamente Fedez ha spiegato di aver fatto l’abbonamento ad alcuni profili ma di averlo fatto esclusivamente per lavoro: “Abbiamo intervistato in questa sede una ragazza che ha un profilo OnlyFans, Riae, solo per capire come funzionasse.

Mi sono abbonato a dei profili così“. Poi ha aggiunto di aver iniziato a seguire anche un trapper che sul sito fa il pornoattore – dettaglio che non è affatto sfuggito alla showgirl che ha prontamente risposto: “È un por*o“.

Fedez torna anche su Youtube: come sta il rapper dopo l’operazione

Nell’ultimo mese Fedez è stato operato per la rimozione di un tumore neuroendocrino del pancreas, scoperto proprio di recente.

Proprio per questo il rapper si è dovuto prendere un attimo di pausa dai suoi numerosi impegni per poter affrontare il percorso terapeutico necessario per guarire dalla patologia.

Nell’ultima settimana però il rapper sta lentamente tornando alla normalità e di recente ha anche rotto il silenzio sulle medicine che sta assumendo per completare il percorso di guarigione. Sembra dunque che tutto stia procedendo per il meglio e proprio per questo è tornato anche nel suo studio per registrare Muschio Selvaggio, podcast realizzato con Luis Sal in cui vengono affrontati temi d’attualità di ogni tipo con alcuni ospiti chiamati in base all’argomento scelto.