Fedez a cena con Chiara Ferragni scherza sulla terapia da seguire dopo l’intervento: “Brindo con i farmaci”

Mentre è a cena con Chiara Ferragni Fedez parla ai fan per la prima volta della terapia che sta seguendo dopo l'intervento al pancreas, facendolo con il suo immancabile umorismo.

Dopo l’intervento al pancreas a cui si è sottoposto, Fedez e Chiara Ferragni stanno cercando di tornare lentamente alla loro vita di sempre. In queste ore ne hanno approfittato per una romantica cena di coppia ma il rapper non ha mancato di aggiornare i social, parlando anche per la prima volta della terapia che sta seguendo dopo l’operazione.

Fedez mostra ai fan le medicine per la terapia che sta seguendo dopo l’intervento

Sono passate ormai quasi tre settimane dall’intervento di Fedez per la rimozione del tumore al pancreas che lo ha colpito di recente. Dopo essere stato dimesso dall’ospedale il rapper ha immediatamente riabbracciato i figli (Leone e Vittoria) e poi, insieme a Chiara Ferragni, ha cercato di tornare lentamente alla vita di tutti i giorni, concedendosi qualche attimo di relax.

In queste ore però l’artista ha voluto aggiornare i fan sul percorso di guarigione che ha intrapreso, facendolo con il suo modo di fare sempre piuttosto ironico. Mentre si trovava a cena con la moglie, infatti, ha condiviso una storia su Instagram in cui brinda con un farmaco.

“Fuori per la prima volta. Federico non può bere e quindi brinda con i suoi enzimi pancreatici, fedeli amici di viaggio… e terzi incomodi in questa serata romantica” rivela il cantante, mentre inquadra la moglie.

Fedez, come prosegue la guarigione del cantante

Subito dopo l’intervento per il tumore neuroendocrino del pancreas che lo ha colpito, Fedez è tornato sui social per spiegare ai fan come procede la sua guarigione.

Soltanto qualche giorno fa, infatti, ha rivelato in un video di dover indossare una panciera.

Successivamente si è anche mostrato ai fan a torso nudo allegando anche una didascalia sull’importanza di non vergognarsi per le proprie cicatrici – soprattutto se queste sono state il frutto di una scelta coraggiosa.

Si mostra sereno, dunque, e ironico come sempre ma ha scelto di raccontare la sua storia anche per dare coraggio a chi come lui ha dovuto affrontare un momento particolarmente difficile.